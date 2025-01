Przyszłość Koszar Dragonów w rękach mieszkańców Olsztyna

Zabytkowy kompleks w Olsztynie czeka rewitalizacja, która podkreśli jego historyczną wartość i przekształci go w nowoczesną przestrzeń spotkań, kultury i rekreacji. Projekt ma na celu stworzenie miejsca tętniącego życiem, odpowiadającego potrzebom mieszkańców, dlatego też to właśnie oni wyrażą swoją opinię podczas cyklu spacerów,

W najbliższą sobotę (11 stycznia) w godzinach 12:00-14:30, odbędzie się spacer badawczy po terenie historycznych Koszar Dragonów w Olsztynie. Wydarzenie rozpocznie się na skrzyżowaniu ulic 15 Dywizji i Wyzwolenia. Spacer jest częścią rozpoczętego właśnie projektu zagospodarowania tego unikalnego, zabytkowego kompleksu, który ma szansę zyskać nowe życie i znaczenie w miejskiej przestrzeni.

Projekt zagospodarowania Koszar Dragonów ma na celu nie tylko rewitalizację terenu, ale również stworzenie przestrzeni sprzyjającej miejskim aktywnościom. Rewitalizacja ma podkreślić historyczną wartość miejsca i zwiększyć jego atrakcyjność jako nowego centrum życia społecznego w Olsztynie. Dzięki tym działaniom kompleks ma stać się przestrzenią służącą mieszkańcom – miejscem spotkań, wydarzeń kulturalnych i rekreacji.

Planowane działania wpisują się w realizację Gminnego Programu Rewitalizacji Olsztyna, który stawia na poprawę jakości życia poprzez rozwój miejskich obszarów. Projekt dla Koszar ma podnieść ich estetykę, zwiększyć funkcjonalność i otworzyć ten teren na nowe możliwości.

— Spacer badawczy to nie tylko okazja do lepszego poznania terenu koszar, ale również szansa na zaangażowanie się w proces projektowy — mówi zastępczyni prezydenta Olsztyna, Justyna Sarna-Pezowicz. — Zapraszamy mieszkańców, aby podzielili się swoimi spostrzeżeniami i pomysłami dotyczącymi tej przestrzeni. Uwagi zebrane podczas wydarzenia pomogą nam ukształtować projekt, który najlepiej odpowie na potrzeby lokalnej społeczności.

Spacer jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Zachęcamy do udziału nie tylko mieszkańców Olsztyna, ale również wszystkie osoby zainteresowane historią i przyszłością przestrzeni miejskich.

To to nie tylko okazja do refleksji nad historycznym dziedzictwem miasta, ale także szansa, by stać się częścią procesu, który zmieni oblicze Koszar Dragonów. Nie przegapmy tej możliwości, by wspólnie budować przyszłość Olsztyna!

Koszary Dragonów to miejsce o wyjątkowej wartości historycznej. Wzniesione w latach 80. XIX wieku, stanowiły siedzibę elitarnego 10. Wschodniopruskiego Pułku Dragonów Króla Alberta Saskiego. Ten kompleks militarny, który jest wpisany do rejestru zabytków, od dekad czekał na swoje nowe przeznaczenie. Teraz chcemy nie tylko przywrócić jego dawny blask, ale i nadać mu funkcje odpowiadające współczesnym potrzebom mieszkańców.

Harmonogram planowanych spotkań:



Punkty informacyjno-konsultacyjne odbędą się w budynku przy ulicy Gietkowskiej 9i na terenie Koszar, będzie można tam omówić oczekiwania dotyczące przestrzeni oraz zapoznać się z jej historią.

- 10 stycznia 2025 w godzinach 17:00 - 19:30

- 25 stycznia 2025 w godzinach 12:00 - 14:30

- 28 lutego 2025 w godzinach 17:00 - 19:30

- 08 marca 2025 w godzinach 12:00 - 14:30

Warsztaty odbędą się w budynku przy ulicy Gietkowskiej 9i na terenie Koszar, zaprezentowane zostaną wnioski z dotychczasowych spotkań oraz opracowana na ich podstawie koncepcja zagospodarowania terenu Koszar w Olsztynie.

- 11 stycznia 2025 w godzinach 14:30 - 16:30

- 24 stycznia 2025 w godzinach 17:00 - 19:00

- 01 marca 2025 w godzinach 12:00 - 14:30

- 07 marca 2025 w godzinach 17:00 - 19:30

UM Olsztyna