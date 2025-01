Grójeckie jabłka na stołach prezydencji UE – pierwszy transport wyruszył do Brukseli!

Polskie jabłka zostały oficjalnym owocem prezydencji w Radzie UE.

Na portalu polskiej prezydencji przekazano, że transport tych owoców wyruszył w środę. Przypomniano, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarło umowę na dostarczenie ponad 82 tys. sztuk jabłek na spotkania organizowane w ramach prezydencji.

Jabłka pochodzą z regionu grójeckiego, gdzie uprawiane są od prawie 500 lat. Mają słodki smak i wyraźny aromat, a także bardzo wyraźny rumieniec, świadczący o wysokiej zawartości barwników - dodano.

"Polskimi jabłkami będziemy częstować uczestników najważniejszych wydarzeń, które w ramach prezydencji będą odbywać się w Polsce i Brukseli. W ten sposób uczestnicy tych wydarzeń będą mogli poznać niepowtarzalny smak i docenić najwyższą jakość jabłek grójeckich" - podkreśliła Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocnik Ministra do spraw Unii Europejskiej ds. Przygotowania i Sprawowania przez RP Przewodnictwa w Radzie UE.

"W 2011 r. nazwa "jabłka grójeckie" została wpisana do unijnego rejestru jako Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG)" - poinformowano w komunikacie zamieszczonym na portalu. Znak ten przyznawany jest "produktom regionalnym wyjątkowej jakości o nazwie nawiązującej do miejsca, w którym są wytwarzane i podkreślającej ich związek z tym miejscem".

Inicjatywa nawiązuje do promocji polskich truskawek podczas pierwszej prezydencji w 2011 roku i "stanowi wyjątkową wizytówkę polskiego rolnictwa" - podano.

Polska jest największym producentem jabłek w Europie i czwartym co do wielkości na świecie. W naszym kraju znajduje się 150 tys. hektarów sadów jabłoniowych - najwięcej w Unii Europejskiej - informował wcześniej resort rolnictwa. Przekłada się to na 80,5 tys. sadów i ok. 4 mln ton rocznej produkcji tych owoców. W 2023 roku eksport jabłek wyniósł 817 tys. ton. Natomiast jabłka ekologiczne rosną w 5,5 tys. ha sadów, które produkują ok. 172 tys. ton takich owoców.

Polska 1 stycznia 2025 r. po raz drugi objęła prezydencję w Radzie Unii Europejskiej i przez sześć miesięcy będzie przewodniczyć jej pracom. Po raz pierwszy nasz kraj sprawował prezydencję w Radzie UE w drugiej połowie 2011 r.

red./PAP