Nowoczesna pracownia tomograficzna otwarta w Szpitalu Miejskim w Olsztynie

Szpital Miejski w Olsztynie poinformował o otwarciu nowoczesnej pracowni tomograficznej.

— Z radością informujemy, że w styczniu 2025 roku w naszym szpitalu została uruchomiona nowoczesna Pracownia Tomografii Komputerowej. Dzięki wsparciu Rządowej Agencji Rezerw, nasza placówka otrzymała zaawansowany technologicznie tomograf o wartości 2 550 222,42 zł. Dodatkowo, na adaptację pomieszczeń przeznaczono z budżetu miasta Olsztyna kwotę 1 641 951,83 zł — czytamy w komunikacie.

Inwestycje te mają na celu podniesienie standardów diagnostyki i poprawę jakości opieki medycznej.

Co warto wiedzieć o tomografii?

Tomografia komputerowa to niezwykle ważne narzędzie diagnostyczne, które pozwala na uzyskanie szczegółowych obrazów narządów wewnętrznych. Obrazuje kości, płuca, narządy jamy brzusznej i miednicę, struktury krwionośne. Często jest używana w diagnostyce urazów, wykrywaniu nowotworów, ocenie stanów zapalnych, ocenie struktur kostnych, a także w przypadkach wymagających szybkiej diagnozy (np. udar, krwotok wewnętrzny).

Dzięki tomografii komputerowej możliwa jest:

- precyzyjna diagnoza;

- monitorowanie postępów leczenia;

- planowanie zabiegów chirurgicznych;

- szybka reakcja w sytuacjach nagłych

Jak się przygotować do badania tomograficznego?

- 5 godzin przed badaniem tomografii komputerowej należy pozostać na czczo (można pić wodę niegazowaną)

- wynik kreatyniny i eGFR nie może być starszy niż 7 dni

- TSH – wynik nie starszy niż 3 miesiące

- po podaniu kontrastu przez następne 48 godzin pić 1,5 litra do 2 litrów wody

- przed badaniem należy przyjąć wszystkie leki

- w przypadku leków na cukrzycę – gdy zawierają metforminę -leki odstawić na 48 godzin przed i po badaniu

- w przypadku choroby tarczycy – leki należy zażywać jak zawsze oraz wykonać badanie TSH

-pacjenci chorzy na astmę powinni zabrać ze sobą leki

- jeśli pacjent przyjmuje insulinę i ma zaplanowane badanie przed godz.12:00 – nie przyjmuje insuliny i powinien być na czczo (można pić wodę niegazowaną)

- jeśli pacjent przyjmuje insulinę i ma zaplanowane badanie po godz.12:00 – o godz 7:00 przyjmuje insulinę

i do godz.8:00 powinien zjeść śniadanie

- na badanie należy zgłosić się do rejestracji TK 10 minut przed wyznaczoną godziną

Czy potrzebne jest skierowanie?

Tak, aby skorzystać z badania tomograficznego, pacjenci muszą posiadać skierowanie od lekarza specjalisty. Jednostka w której pracuje lekarz kierujący musi być poradnią specjalistyczną i posiadać umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Lekarz rodzinny może wystawić skierowanie na tomografię komputerową tętnic wieńcowych (przy wskazaniu do diagnostyki choroby niedokrwiennej serca) oraz na tomografię komputerową płuc po stwierdzeniu nieprawidłowości w badaniu radiologicznym klatki piersiowej, przy wskazaniach do pogłębienia diagnostyki (nie jest możliwe wystawienie skierowania w przypadku podejrzenia choroby tylko na podstawie obrazu klinicznego pacjenta).

Skierowanie jest ważne do momentu jego realizacji, czyli nie traci ważności, dopóki pacjent nie wykona badania



Godziny pracy Pracowni Tomografii Komputerowej

Pracownia Tomografii Komputerowej jest czynna codziennie, aby zapewnić opiekę pacjentom szpitala. Dla pacjentów posiadających skierowanie z poradni specjalistycznych usługi są świadczone we wtorki i czwartki w godzinach 10:00-14:00.

Źródło: Szpital Miejski w Olsztynie