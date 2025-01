Brutalne pobicie w noc sylwestrową w Braniewie. Sprawca zatrzymany

W noc sylwestrową około godz. 2:00 oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie, że na ulicy ma leżeć mężczyzna. Na miejscu patrol zastał zgłaszającą oraz leżącego na ulicy młodego mężczyznę, który był nieprzytomny. Pokrzywdzony z ciężkimi obrażeniami ciała został przetransportowany przez Zespół Ratownictwa Medycznego do szpitala, gdzie nadal przebywa.

Ustalenia policjantów wskazały, że mężczyzna został brutalnie pobity. Po ustaleniu okoliczności zdarzenia policjanci szybko wytypowali i już kolejnego dnia zatrzymali osoby, które mogły mieć związek z tym zdarzeniem. Ustalili również tożsamość mężczyzny, którym okazał się 21-letni mieszkaniec gm. Lubomino.

Zebrany materiał dowodowy przez braniewskich policjantów pozwolił na postawienie zarzutów dwóm osobom.

Wobec zatrzymanego 17-latka braniewski sąd na wniosek prokuratora zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy podejrzanego o dokonanie pobicia, powodując ciężki uszczerbek na zdrowiu. We wtorek (7 stycznia) trafił już do aresztu. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Wobec drugiej osoby, 18-letniej kobiety Prokurator Rejonowy w Braniewie wydał postanowienie o oddaniu pod dozór policji i zastosowanie zakazu opuszczenia kraju. Kobieta będzie musiała stawiać się dwa razy w tygodniu w braniewskiej komendzie.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Braniewie.