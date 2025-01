Wielka Brytania wprowadza nowe wymogi dla podróżnych z UE

Wielka Brytania wprowadza Elektroniczną Autoryzację Podróży (ETA), która od 8 stycznia 2025 roku jest obowiązkowa dla obywateli 48 krajów, w tym USA, Kanady i Australii. Polacy dołączą do tego grona 2 kwietnia 2025 roku.

Nowy cyfrowy dokument – Elektroniczna Autoryzacja Podróży (ETA), wzorowany jest na systemach funkcjonujących w Stanach Zjednoczonych czy Australii, a jego celem jest zwiększenie kontroli nad wjazdem do kraju. Koszt uzyskania dokumentu szacuje się na 10 funtów. Wnioski o będzie można złożyć online lub za pomocą aplikacji mobilnej, a cały proces ma zająć około 20 minut i będzie wymagał przesłania zdjęcia paszportu oraz odpowiedzi na pytania dotyczące planów podróży. Decyzja będzie wydawana zazwyczaj w ciągu trzech dni, choć może to potrwać dłużej.

Dokument ETA pozostanie ważny przez dwa lata lub do momentu wygaśnięcia ważności paszportu. Umożliwi wielokrotne podróże do Wielkiej Brytanii oraz jednorazowe pobyty trwające maksymalnie sześć miesięcy, które można odbywać w celach turystycznych, odwiedzania rodziny i przyjaciół, prowadzenia działalności biznesowej lub uczestniczenia w krótkoterminowych studiach. Ponadto dokument pozwala na pobyt do trzech miesięcy w ramach ulgi wizowej dla pracowników kreatywnych, jak również na podejmowanie określonych krótkoterminowych zajęć zarobkowych, w tym przez sportowców, artystów, prawników czy uczestników konferencji

Od 2 kwietnia 2025 roku nowe przepisy obejmą także obywateli Unii Europejskiej, w tym Polskę. Program nie zastępuje wiz, które pozostają obowiązkowe dla osób z krajów wymagających takich dokumentów.

System ETA został uruchomiony w 2024 roku dla obywateli Rady Współpracy Zatoki Perskiej, a teraz rozszerzany jest na kolejne kraje. To kolejny krok w kierunku zaostrzenia kontroli granicznych, zgodnie z globalnymi trendami.

Źródło: CNN