Śmiertelnie pobił ojca. Usłyszał wyrok

Prokuratura Rejonowa w Kętrzynie oskarżyła Seweryn R. o dokonanie zabójstwa 24 lutego 2024 r. w jednej z miejscowości na terenie powiatu kętrzyńskiego.

Według ustaleń prokuratora, Seweryn R. mieszkał z rodzicami.

Pomiędzy jego rodzicami regularnie dochodziło do kłótni, które były spowodowane agresywnym zachowaniem ojca po wypiciu alkoholu. Przy czym zdarzało się, że ojciec stosował wobec matki przemoc fizyczną i wówczas Seweryn R. musiał interweniować w jej obronie. Krytycznego dnia w mieszkaniu zaplanowano uroczystość z okazji urodzin oskarżonego. Oprócz solenizanta uczestniczyli w niej między innymi rodzina oskarżonego oraz znajomi. Zgromadzeni w trakcie spotkania wspólnie spożywali alkohol. Pomiędzy rodzicami oskarżonego znowu doszło do kłótni i z biegiem czasu sytuacja stawała się coraz bardziej napięta.

Oskarżony początkowo próbował uciszyć ojca, ale ten nie reagował. Nadal był wulgarny i agresywny wobec matki. W pewnym momencie Seweryn R. miał zdenerwować się i rzucić do ojca, wielokrotnie uderzając go pięściami w głowę. Jeden z uczestników spotkania zdołał go odciągnąć od pokrzywdzonego. Jednak po pewnym czasie, gdy oskarżony i jego znajomi wyszli z domu zapalić papierosa, z mieszkania ponownie słychać było krzyki małżonków. Oskarżony miał wówczas pobiec do domu, a następnie po raz kolejny wielokrotnie uderzyć ojca pięściami w głowę. Kiedy oskarżony został ponownie odciągnięty od ojca, pokrzywdzony leżał na podłodze i nie było już z nim kontaktu.

W ocenie prokuratora, Seweryn R. uderzając ojca wielokrotnie pięściami w głowę, działał w zamiarze ewentualnym pozbawienia go życia. Pokrzywdzony w wyniku tych uderzeń doznał rozległych obrażeń głowy i zmarł.

Proces Seweryna R. rozpoczął 18 października 2024 r. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. Oskarżony w pierwszym dniu procesu nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił złożenia wyjaśnień. W związku z tym sąd odczytał wyjaśnienia Seweryna R. złożone w trakcie postępowania przygotowawczego. Oskarżony potwierdził wówczas, że jedynie pobił ojca, ale nie miał zamiaru go zabić i żałuje tego, co się stało.

Wyrok w tej sprawie zapadł 8 stycznia 2025 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał Seweryna R. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i skazał go za to na karę 11 lat pozbawienia wolności.

Sąd podając ustne motywy wyroku wskazał, że materiał dowodowy zebrany w tej sprawie w pełni wykazał, że Seweryn R. dopuścił się zbrodni zabójstwa swojego ojca. Sąd zwrócił uwagę, że do tego zabójstwa doszło podczas imprezy urodzinowej oskarżonego, suto zakrapianej alkoholem. W trakcie tej uroczystości ze strony pokrzywdzonego mężczyzny dochodziło do słownych, agresywnych zaczepek kierowanych wobec małżonki, jak również wobec oskarżonego i jego dziewczyny. Z kolei reakcją oskarżonego na te zaczepki było zastosowanie w stosunku do ojca przemocy fizycznej. Jednakże sąd nie dał wiary wyjaśnieniom oskarżonego, że jedynie chciał dać ojcu nauczkę i nie chciał go zabić. W ocenie sądu, już sama duża liczba i siła oraz umiejscowienie zadawanych ciosów świadczą o tym, że oskarżony przewidywał możliwość pozbawienia życia ojca i się na to godził.

Zdaniem sądu, kara wymierzona oskarżonemu jest adekwatna do stopnia jego winy oraz społecznej szkodliwości popełnionego przez niego czynu. Jako okoliczności obciążające oskarżonego sąd wskazał między innymi działanie pod wpływem alkoholu i brutalność czynu. Sąd wziął pod uwagę także okoliczności łagodzące, a mianowicie to, że oskarżony dotychczas nie był karany i wyraził żal z powodu tego co się stało.

Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.