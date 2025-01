To nagranie zapiera dech w piersiach. Nadleśnictwo Orneta nagrało walkę danieli o dominację w stadzie

Nadleśnictwo Orneta nagrało niesamowity film, który może zapierać dech w piersiach. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać zaciętą walkę danieli o dominację w stadzie.

W lasach Nadleśnictwa Orneta, na terenie Leśnictwa Bażyny, w połowie grudnia rozegrała się niezwykła scena, którą udało się uwiecznić na filmie. Dwóch samców danieli stanęło naprzeciw siebie w zaciętej walce podczas bukowiska – okresu godowego, kiedy byki rywalizują o względy samic.

Widok dwóch zwierząt zmagających się ze sobą zapiera dech w piersiach. Zwierzęta, pochłonięte zaciętą walką, zupełnie nie zwracały uwagi na otoczenie, a tym bardziej na nadjeżdżające auto. Ich poroża złączyły się ściśle ze sobą i zwierzęta napierały na siebie z całą siłą.

Taki pojedynek to rzadki widok nawet dla doświadczonych leśników. Udało się go uwiecznić dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności.

Podobnie jak u innych jeleniowatych, także u danieli okres godowy wiąże się z intensywnymi walkami. Jednak, to właśnie bukowisko jest jednym z najbardziej widowiskowych okresów w ich życiu. Ryczące jelenie, zderzające się poroża, a wszystko to w otoczeniu jesiennych barw – to obraz, który na długo zapada w pamięć.

— Film wykonany w Leśnictwie Bażyny jest doskonałym przykładem na to, że nawet w naszych okolicach możemy spotkać się z takimi niezwykłymi zjawiskami — pisze w komunikacie nadleśnictwo.

Każdy z nas może przyczynić się do ochrony tych niezwykłych zwierząt. Wystarczy choćby unikać zaśmiecania lasów i szanować ciszę w miejscach, gdzie żyją dzikie zwierzęta.