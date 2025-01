Nocturystyka i detoks cyfrowy: Jak będziemy podróżować w 2025 roku?

Wyniki opublikowane przez portal BBC są zaskakujące: od nocnych przygód po eskapizm technologiczny – nadchodzące zmiany w podróżowaniu są odbiciem tęsknot i potrzeb współczesnego społeczeństwa. Jak zauważają eksperci, trendy w podróżowaniu pozwalają zrozumieć zmieniający się świat i odnaleźć w nim własne miejsce. Podróżowanie w 2025 roku to nie tylko eksplorowanie nowych miejsc, ale także poszukiwanie sensu, spokoju i autentyczności

1. Nocturystyka: Magia nocy

Podróżowanie po zmroku zyskuje na popularności. Od nocnych wycieczek po Pałacu Topkapı w Stambule po zorze polarne w fińskiej Laponii – podróżnicy co raz chętniej pragną odkrywać uroki nocy. W 2025 roku aktywność słoneczna stworzy wyjątkowe warunki do obserwacji zorzy, co sprawi, że takie miejsca jak Islandia i Norwegia będą coraz bardziej atrakcyjne.

2. Wyciszenia: Eskapizm od hałasu

Coraz więcej turystów szuka spokoju, uciekając od codziennego zgiełku. Raporty WHO wskazują, że zanieczyszczenie hałasem jest jednym z głównych czynników złego zdrowia w Europie – trend na wyciszenia to naturalna odpowiedź na tę potrzebę. Popularne będą zatem tak zwane ciche ucieczki do odległych miejsc oferujące możliwość pełnego relaksu.

3. Sztuczna inteligencja w podróżach

Sztuczna inteligencja już teraz zmienia sposób planowania podróży. Trip Advisor oferuje trasy tworzone przez AI. Nowoczesna technologia pojawia się także w hotelach – inteligentne łóżka monitorujące zdrowie stają się powoli standardem.

4. Powrót wakacyjnego romansu

Zmęczenie cyfrowymi relacjami przenosi ludzi na łono natury i w świat realnych doświadczeń. Romantyczne podróże i grupowe wyjazdy oferowane przez portale czy biura turystyczne stają się odpowiedzią na potrzeby społecznych przygód i budowania prawdziwych więzi.

5. Turystyka poza utartymi szlakami

Po problemach z nadmierną turystyką w 2024 roku podróżnicy kierują się ku mniej uczęszczanym miejscom. Popularność zyskują „podróbki miejsc docelowych”, takie jak Norfolk zamiast Kornwalii, a także egzotyczne destynacje jak Zanzibar czy Madagaskar.

6. Coolcations i safari poza sezonem

Zamiast upalnych miejsc Europy Południowej, turyści wybierają chłodniejsze klimaty. Finlandia, Norwegia czy Helsinki stają się letnimi hitami, oferując przyjemniejsze temperatury w dobie zmian klimatycznych.

7. Detoks cyfrowy: Technologia na wyłącz

W obliczu wypalenia technologicznego coraz więcej ludzi szuka miejsc, gdzie mogą odciąć się od internetu. Kabiny bez dostępu do technologii stają się symbolem eskapizmu XXI wieku, oferując pełne połączenie z naturą.



Źródło: BBC

