Biskupiec z nowym oddziałem PKO Banku Polskiego

Zaledwie 500 metrów różnicy, ale i epokowa zmiana. To nie tylko nowy adres i nowe wnętrze – w porównaniu z „poprzednikiem” obecny oddział jest nowocześniejszy, bardziej komfortowy i atrakcyjniejszy biznesowo dla klientów.

- Od prawie 75 lat wspieramy, edukujemy i obsługujemy naszych klientów, dla których byliśmy i jesteśmy bankiem pierwszego wyboru. Pomagamy w podejmowaniu decyzji takich jak finansowanie zakupu mieszkań czy gospodarowania finansami. Nasz bank ma odpowiedź niemal na każdą życiową potrzebę i jest blisko codziennych decyzji zarówno przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych. Współpracujemy z lokalnymi przedsiębiorcami oraz szkołami podstawowymi w ramach programu SKO, otwieramy nowe rachunki i uczymy świadomości oszczędzania od najmłodszych lat. Cieszy nas, że od teraz możemy pracować w tak komfortowych warunkach. Jestem przekonana, że przyczyni się to do jeszcze lepszej jakości pracy i zwiększenia liczby klientów – podkreśla Agnieszka Ptaszkowska, dyrektor Oddziału 1 PKO Banku Polskiego w Biskupcu.

Jaki jest nowy oddział PKO Banku Polskiego?

Wygodny, ekologiczny, cyfrowy – tak w trzech prostych słowach można opisać oddział na ul. 1 Maja 7a w Galerii. We wnętrzu – atmosfera niemal domowa: są donice z kwiatami, elementy zieleni na ścianach i fototapety z motywem łąki. Do dyspozycji klientów jest stanowisko samoobsługowe, dzięki któremu zalogują się do swojego konta i sprawdzą np. ile pieniędzy mają na koncie lub zlecą przelew. W razie problemów czy wątpliwości do dyspozycji klienta w oddziale jest 11 profesjonalnych doradców, którzy pomogą nie tylko w podstawowych bankowych sprawach, jak konto czy pożyczka, ale też poradzą w kwestii m.in. ubezpieczeń komunikacyjnych czy nieruchomości.

Oddział także dla przedsiębiorców

Nie zapominajmy, że PKO Bank Polski obsługuje nie tylko klientów indywidualnych, ale jest także bankiem obsługującym małe i średnie przedsiębiorstwa oraz korporacje. Klient, który otworzy rachunek swojej firmy ma do wyboru wiele opcji finansowania biznesu - od kredytu inwestycyjnego, limitów obrotowych przy rachunku, do milionowych transakcji leasingowych na korzystnych warunkach. Kredytowane są nie tylko auta osobowe czy zestawy ciężarowe, ale i specjalistyczny sprzęt z wielu branż przemysłu. Wystarczy umówić się na spotkanie z doradcą - można spotkać się osobiście albo skorzystać z wideorozmowy i podczas tego spotkania ustalić warunki transakcji. To często jest dużo prostsze niż się może wydawać.

Doradcy PKO Banku Polskiego zwracają szczególną uwagę na edukowanie i informowanie klientów o zasadach bezpiecznego bankowania oraz o zagrożeniach płynących z internetu czy od telefonicznych oszustów, dbając by dane i finanse klientów były jak najlepiej chronione. Przypominają też klientom o możliwości zweryfikowania w aplikacji mobilnej IKO, czy kontaktuje się z nim rzeczywisty pracownik banku, a nie podszywający się pod niego oszust. W praktyce wygląda to tak, że klienci, którzy korzystają z IKO mogą podczas rozmowy z pracownikiem banku powiedzieć, że chcą sprawdzić jego tożsamość w aplikacji bankowej. Po chwili otrzymają powiadomienie push (komunikat) w aplikacji z jego danymi (imię i nazwisko, stanowisko, adres oddziału). Wystarczy porównać te dane z informacjami uzyskanymi od dzwoniącego pracownika. Jeżeli dane są poprawne, wystarczy potwierdzić je w aplikacji PIN-em do IKO i można bezpiecznie kontynuować rozmowę.

Ostrzegają też klientów, aby uważali podczas rozmowy telefonicznej, gdy po drugiej stronie słuchawki usłyszą prośbę o przekazanie pieniędzy nieznanym osobom oraz by pamiętali, że pracownik banku nigdy nie poprosi o dane logowania do bankowości, kody BLIK czy pełne dane karty płatniczej. Nie będzie też skłaniał do zainstalowania nieznanej aplikacji. Pracownik banku nigdy też nie poprosi o przelanie pieniędzy na nieznane konto. Nie zażąda wskazania pełnych danych osobowych przy zwykłej weryfikacji tożsamości klienta.

Obecnie wiele spraw bankowych możemy załatwić sami, bez wizyty w oddziale. Tych procesów, którymi można się zająć w sposób cyfrowy przybywa systematycznie, a banki cały czas pracują nad rozszerzeniem tych możliwości. W PKO Banku Polskim to proste, bezpieczne i wygodne, a jednocześnie pozwala oszczędzić czas i pieniądze. Np. wpłacając lub wypłacając pieniądze w urządzeniu należącym do banku (bankomat czy wpłatomat) klient PKO Banku Polskiego nie zapłaci prowizji. Bankowość elektroniczna to m.in. możliwość opłacenia online rachunków za prąd czy mieszkanie bez konieczności wizyty w placówce. Za pomocą aplikacji mobilnej IKO można sprawdzić m.in. saldo i historię rachunku, zlecić przelew na numer rachunku bankowego do dowolnego odbiorcy, spłacić zadłużenie na karcie kredytowej, założyć lokatę czy doładować telefon na kartę.

Kilka pytań do Agnieszki Ptaszkowskiej, dyrektorki Oddziału 1 PKO Banku Polskiego w Biskupcu:

1.Jak Pani zdaniem zmieniają się potrzeby klientów banku?

W obecnej rzeczywistości klienci oczekują przede wszystkim większej wygody i szybkości w obsłudze swoich spraw w banku przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa. Zapewniamy to dzięki prostym i intuicyjnym narzędziom, jak na przykład aplikacja IKO. Dodatkowo teraz nasi klienci mogą korzystać ze stanowiska samoobsługowego, przy którym samodzielnie wykonają podstawowe czynności. Jeśli klient potrzebuje wsparcia to oczywiście nasi doradcy wytłumaczą i pokażą, jak bezpiecznie korzystać z urządzenia.

2.Jaki jest cel, który stawiacie sobie jako oddział w pracy w związku ze zmianą przestrzeni? Na czym Pani szczególnie zależy?

Głównym celem zmiany lokalizacji było stworzenie nowoczesnego, funkcjonalnego oraz przyjaznego środowiska, które wpłynie na lepszy komfort obsługi naszych klientów. Jednocześnie zależało mi, aby ta zmiana wspierała komunikację i współpracę w zespole. Zależy mi na tym, aby nowa przestrzeń sprzyjała rozmowom i budowaniu zaufania między klientami, a moim zespołem. Przyjazne, otwarte i estetyczne środowisko sprzyja dłuższym relacjom z klientami.

3.Jaki jest największy sukces oddziału?

Myślę, że największym sukcesem naszego oddziału jest zbudowanie trwałych i opartych na zaufaniu relacji z klientami. Udało nam się stworzyć miejsce, w którym klienci czują, że są obsługiwani na najwyższym poziome. Wyniki badania satysfakcji klienta w naszym oddziale od wielu kwartałów plasują się na bardzo wysokim poziomie. Zbudowaliśmy zespół doradców, który doskonale współpracuje ze sobą, wzajemnie się wspiera i dąży do wspólnego sukcesu. To właśnie ludzie są naszym największym atutem.

5.Jak staracie się edukować klientów, zwłaszcza osoby starsze w kwestii bezpieczeństwa w cyberświecie?

To dla nas absolutny priorytet, ponieważ chcemy, aby każdy klient korzystał z naszych usług w sposób świadomy i bezpieczny. Podczas wizyt w oddziale rozmawiamy i doradzamy, jak bezpiecznie korzystać z bankowości internetowej i mobilnej. Wyjaśniamy zasady bezpieczeństwa, takie jak unikanie podejrzanych linków, regularna zmiana haseł, czy też weryfikacja tożsamości rozmówców. W oddziale pomagamy osobom starszym zainstalować aplikację IKO i uczymy, jak z niej korzystać. Organizujemy na zaproszenie szkół i lokalnego Uniwersytetu III Wieku specjalne warsztaty z zakresu bezpieczeństwa w sieci.

Edukując klientów, nie tylko zwiększamy ich bezpieczeństwo, ale także budujemy zaufanie i poczucie, że mogą w tej kwestii na nas liczyć.