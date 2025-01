Czy to już koniec papierowych listów i awiz?

Jak przypomniała Poczta Polska, od środy z e-Doręczeń obowiązkowo korzystać mają podmioty publiczne, np. samorządy i urzędy oraz osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, np. notariusze, adwokaci, księgowi. W praktyce oznacza to, że podmioty te nie będą już drukować, pieczętować i wysyłać tradycyjną pocztą listów poleconych do obywateli. Będą wysyłać je właśnie za pomocą e-Doręczeń.

"Zbliża się koniec nadawania papierowych listów i awiz oraz konieczności odbierania listów poleconych urzędowych czy korespondencji pomiędzy firmami i zwykłymi osobami w tradycyjnej, papierowej, formie" - stwierdził, cytowany w komunikacie Dariusz Śpiewak, wiceprezes Poczty Polskiej odpowiedzialny za jej cyfryzację.

Aby skorzystać z nowej usługi należy założyć adres do doręczeń elektronicznych (w skrócie ADE). Można to zrobić przez stronę edoreczenia.gov.pl lub mObywatel.gov.pl. Osoba fizyczna, która założy swój ADE, może następnie aktywować usługę e-Doręczeń: po zalogowaniu do swojej skrzynki, w menu po lewej stronie należy wybrać zakładkę "usługi dodatkowe". Dzięki temu można nie tylko odbierać elektronicznie listy polecone, ale też wysyłać je innej osobie fizycznej, posiadającej ADE, z walorem potwierdzenia odbioru. System zapewnia też możliwość dodawania załączników oraz dostęp do pełnej historii korespondencji.

Korzystanie z usługi przypomina obsługę poczty e-mail, jest jednak o wiele bezpieczniejsze - wskazuje Poczta Polska. Platforma e-Doręczeń gwarantuje dostęp do przesyłek 24/7 z dowolnego miejsca na świecie, gdzie jest dostęp do internetu.

Jak przypomina Poczta Polska - zakładanie ADE nie jest jednak obowiązkowe dla osób fizycznych. Jeśli obywatel tego nie zrobi, Poczta nadal będzie wysyłała mu listy polecone w tradycyjnej, papierowej formie.

Docelowo odbiór e-doręczeń ma być możliwy również w ramach aplikacji mObywatel. Aby sprawdzić czy urząd, do którego chce się wysłać korespondencję, korzysta już z e-Doręczeń, należy wejść na stronę: https://www.gov.pl/web/e-doreczenia/sprawdz-czy-twoj-urzad-korzysta-z-e-doreczen.

red./PAP