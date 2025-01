Utalentowana Bletka wróci na Plażę Kortowską podczas Kortowiady 2025!

Tegoroczna Kortowiada, jak zapowiedziano już w październiku, potrwa od 28 do 31 maja 2025 roku. Organizatorzy dzielą się szczegółami majowej imprezy już od wczesnojesiennych miesięcy, dzięki czemu uczestnicy stopniowo poznają line-up imprezy. Jak dotąd, w ramach ogłoszeń publikowanych co 2 tygodnie, zapowiedziano występy 6 artystów z różnych muzycznie stron - podczas 64. edycji Kortowiady ma wystąpić Otsochodzi, Lady Pank, Wiktor Dyduła, Szpaku, Lanberry, Opał oraz Oki, którego koncert zapowiedziano w ramach świątecznej niespodzianki.

Do line-upu wyczekiwanej Kortowiady dołącza Bletka!

Aleksandra Bletek to największe objawienie ostatnich lat na scenie pop-alternatywnej. Jeszcze przed premierą debiutanckiego solowego utworu mogła cieszyć się diamentem za singiel “Taxi” z Kizo, czyli raperem, który Bletkę odkrył i wypromował - wspólnie wystąpili na wielu polskich scenach, w tym na tej kortowiadowej. Rok 2025 będzie rokiem Bletki, która intensywnie pracuje nad pierwszą solową płytą. Premiera krążka planowana jest na jesień 2025.

Nowością w przypadku nadchodzącej Kortowiady 2025 jest z pewnością mobilna aplikacja, która wyposażona jest w wiele przydatnych funkcji. Z pewnością dla użytkowników stanie się bardzo ważnym narzędziem podczas imprezy, dzięki możliwości wgrania karnetu czy dostępowi do map miasteczka festiwalowego i innych miejsc, gdzie będą odbywać się zaplanowane wydarzenia. Obecnie użytkownicy aplikacji jako pierwsi poznają kolejnych artystów w line-upie imprezy. Kortowiadowa aplikacja dostępna jest w App Store oraz Google Play - więcej informacji o jej funkcjach można znaleźć pod adresem https://kortowiada.pl/aplikacja/

Trwa sprzedaż trzeciej puli karnetów

Od drugiej połowy grudnia w sprzedaży są karnety z trzeciej puli. Organizatorzy podkreślają, że jak każda poprzednia i każda kolejna, jest ona limitowana. Karnety na wydarzenie można nabyć na oficjalnej stronie internetowej imprezy: https://kortowiada.pl/bilety/ , a także na platformie Going. oraz Empik Bilety lub stacjonarnie w salonach Empik w całej Polsce.

Kortowiada 2025 to festiwal studencki organizowany przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Fundację Samorządu Studentów oraz Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego.

Sponsorem Głównym wydarzenia jest Perła – Browary Lubelskie S.A.

Patronatem medialnym wydarzenie objęli: Wirtualna Polska, Eska, Eska Rock, Eska 2, o2, Going. MORE, olsztyn.com.pl, TKO, Radio UWM FM, Gazeta Olsztyńska, Made in Warmia & Mazury oraz TVP Olsztyn.

