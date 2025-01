Czy na Osiedlu Generałów w Olsztynie dojdzie do zmian?

Radna Olsztyna, Zdzisława Tołwińska (PiS), zgłosiła trzy interpelacje dotyczące problemów na Osiedlu Generałów. Skupiły się one na braku oświetlenia przy ul. Bartąskiej i Srebrnej, co negatywnie wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców. Radna zaapelowała o szybką interwencję, podkreślając trudności dzieci, rodzin i seniorów w poruszaniu się po ciemnych ulicach.

Kolejna interpelacja dotyczyła infrastruktury drogowej na ulicach Langowskiej, Friszke i Piwnika, gdzie mieszkańcy domów jednorodzinnych borykają się z przestarzałymi planami budowy dróg. Radna wskazała na brak transparentności w realizacji lokalnych inicjatyw.

Trzeci problem to brak przejścia dla pieszych przy Przedszkolu Miejskim nr 5 na ul. Maczka, co od dekady zgłaszają rodzice. Brak bezpiecznej infrastruktury utrudnia dojście do przedszkola, szczególnie zimą, i zagraża bezpieczeństwu dzieci. Radna wprost stwierdziła, że "miasto nie pamięta o Osiedlu Generałów".

Prezydent Olsztyna Robert Szewczyk odniósł się w swojej odpowiedzi do każdego z trzech punktów wymienionych przez Zdzisławę Tołwińską.

Nadmienił, że jak na razie miasto nie planuje wprowadzenia oświetlenia na ul. Bartąskiej i Srebrnej.

— Wykonanie danego zadania wymaga, w pierwszej kolejności, sporządzenia dokumentacji projektowej, oszacowania na jej podstawie kosztów realizacji, a następnie zabezpieczenia środków na dany cel w planie finansowym. Planowane do realizacji zadania zostały już określone w przyszłorocznym budżecie i gmina nie posiada dodatkowych środków na wykonanie stosownej dokumentacji projektowej — przedstawił problem Robert Szewczyk.

Dodał, że w ostatniej edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego został zgłoszony projekt, który faktycznie mógł poprawić oświetlenia w tamtejszym obszarze, czyli "Światło dla bezpieczeństwa - oświetlenie odcinka ulicy Bartąskiej od ul. Rubinowej do ul. Nefrytowej”.

— Projekt nie został jednak wybrany do realizacji — przekazał prezydent stolicy Warmii i Mazur.

W sprawie poprawy jakości dróg na ul. Langowskiej oraz Friszke sytuacja wydaje się podobna, jak w przypadku ul. Bartąskiej i Srebrnej.

— Ze względu na realizację newralgicznych dla miasta inwestycji oraz ograniczone zasoby finansowe w budżecie gminy Olsztyn na 2025 rok, na chwilę

obecną nie ma możliwości realizacji zadania dotyczącego ul. Langowskiej i ul. Friszke — napisał prezydent. Poinformował, że o realizacji prac remontowych na ul. Langowskiej i Fiszke prowadzone były konsultacje z mieszkańcami.

— Informowano o możliwości wspólnej realizacji danej inwestycji w ramach inicjatywy lokalnej lub Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego, natomiast z dokonanych wcześniej wpłat mieszkańców (z inicjatywy lokalnej) została zrealizowana infrastruktura osiedla, w tym również na ww. ulicach — napisał prezydent.

Istnieje jednak szansa na to, że remont ul. Piwnika dojdzie do skutku.

— Obecnie, na zlecenie gminy, realizowana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa pn. „Budowa ul. Piwnika w Olsztynie”. Planowany termin przekazania dokumentacji przewiduje się na koniec 2024 r. — dodał Robert Szewczyk.

Jak zatem rysuje się sprawa przejścia dla pieszych przy Przedszkolu Miejskim nr 5 przy ul. Maczka? W 2024 roku doszło do wykonania kosztorysu budowlanego, który objął kompleksowe prace budowlane na terenie ulicy. Na drodze stanęły jednak kwestie finansowe.

— Kosztorys inwestorski zakłada koszt inwestycji na poziomie ponad 3 min złotych, co w obecnej trudnej sytuacji finansowej nie pozwala na wygospodarowanie środków w tej wysokości na realizację zadania — napisał Szewczyk. Wspomniał również, że o tej sprawie dyskutowano na posiedzeniu Komisji Prawa i Bezpieczeństwa Rady Miasta Olsztyna.

Działania w celu poprawy bezpieczeństwa przy PM 5 przy ul. Maczka podjął Zarzą Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie. Z powodu niekorzystnego stanu nawierzchni drogowcy dokonali jedynie montażu barierek i słupków, mających ograniczyć możliwość parkowania pojazdów i poprawić widoczność dla pieszych.

Robert Szewczyk zapewnił, że w najbliższym czasie postara się o poprawę bezpieczeństwa na tamtym obszarze.

— Dołożę wszelkich starań, aby w budżecie gminy Olsztyn zostały wygospodarowane środki na ten cel w najbliższym możliwym terminie — zakończył prezydent Olsztyna.