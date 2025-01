Rekord zwolnień lekarskich z kodem "C" – co oznacza ta litera?

Do października br. wystawiono ponad 8 tys. zwolnień lekarskich z kodem "C", oznaczającym niezdolność do pracy z powodu nadmiernego spożycia alkoholu. To więcej niż w całym 2023 roku. Co trzecie takie L4 obejmowało ponad tydzień, a czasem nawet dwa tygodnie.

Z danych ZUS wynika, że od stycznia do października br. wystawiono ponad 8 tys. zwolnień lekarskich z kodem "C" (nadużycie alkoholu), podczas gdy w całym 2023 r. było ich 6,6 tys. Z tego powodu Polacy opuścili łącznie 83,2 tys. dni pracy. Najwięcej zwolnień dotyczyło absencji 1–5 dni (31,9%), 28% obejmowało 6–10 dni, a 29,6% – od 11 do 20 dni.

ZUS podał też, w jakim wieku byli pracownicy najczęściej korzystający z kodu "C". 18,5 proc. zaświadczeń lekarskich tego typu wystawiono osobom w wieku 40-44 lat. 75 proc. z nich to mężczyźni. Co ciekawe, wśród kobiet z takim L4 dominują panie w wieku 30-34 lata.

Kod "C" na zwolnieniu lekarskim oznacza niezdolność do pracy z powodu konsekwencji spożycia alkoholu i działa inaczej niż standardowe L4. Przez pierwsze pięć dni zwolnienia pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia ani zasiłku chorobowego. Pracodawca jest informowany o przyczynie absencji, choć bez szczegółowych danych medycznych.

ZUS szczegółowo monitoruje zwolnienia lekarskie z kodem "C", analizując ich liczbę i przyczyny wystawiania.

Lekarz wystawiający L4 z kodem "C" odnotowuje w dokumentacji medycznej przyczyny, takie jak uzależnienie, choroba wrzodowa, niewydolność serca, marskość wątroby czy osłabienie odporności.



Źródło: Medonet.pl