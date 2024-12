Horror w Darłowie: 33-latek planował serię morderstw

Jego pierwszym celem była własna babcia, którą zaatakował w jej mieszkaniu. Po nieudanej próbie zabójstwa, kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala.

Następnie 33-latek udał się pod dom swojej byłej partnerki. Jego celem był jej obecny mąż. Według relacji prokurator Anny Grabowskiej, mężczyzna próbował dostać się do mieszkania, wykrzykując: "Ola, kocham cię". Na jego drodze stanął jednak 73-letni dziadek kobiety, który chcąc ochronić rodzinę, wyszedł do napastnika z tłuczkiem do mięsa. Niestety, senior został śmiertelnie pobity.

Podejrzany przyznał się do winy i szczegółowo opisał swoje działania, wyrażając przy tym żal, że nie udało mu się zabić babci.

Obecnie mężczyzna przebywa w areszcie. Śledczy sprawdzają jego poczytalność. Za zarzucane czyny grozi mu kara od 10 lat więzienia do dożywotniego pozbawienia wolności. Nieoficjalne informacje wskazują, że oskarżony wcześniej leczył się psychiatrycznie.

