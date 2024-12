Mlekpol zapowiada nowy produkt. Udział w jego tworzeniu mieli sami konsumenci

We współpracy z 20 konsumentami, uczestnikami projektu EIT Food RIS Consumer Engagement Labs, powstały innowacyjne koncepcje wyrobów mlecznych, które odpowiadają na potrzeby pokolenia „Y”.

Potrzeby współczesnych konsumentów stały się punktem wyjścia dla pięciotygodniowego procesu kreatywnego, w którym udział wzięło 20 osób w wieku 30 – 45 lat, zainteresowanych kwestiami związanymi z właściwym odżywianiem i zdrowym stylem życia.

Pod okiem naukowców z Instytutu oraz ekspertów z branży mleczarskiej opracowali oni 12 produktów funkcjonalnych, których spożycie pozytywnie wpływa zarówno na zdrowie fizyczne, jak i psychiczne.

– Projekt był dla nas okazją do bezpośredniego kontaktu z konsumentami, poznania ich potrzeb i zrozumienia mechanizmów, którymi kierują się w komponowaniu codziennej diety. Mamy za sobą godziny inspirujących rozmów, analiz i warsztatów z osobami, które oczekują rozwiązań skrojonych na miarę ich stylu życia i preferencji. To cenne doświadczenie, które przełoży się na lepsze dostosowanie naszej oferty do wymagań dzisiejszego rynku – mówi Dorota Grabowska, Kierownik Działu Marketingu SM Mlekpol.

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol, jako partner projektu EIT Food RIS Consumer Engagement Labs, pracuje obecnie nad wprowadzeniem na rynek jednego z zaproponowanych produktów.

– Misją naszej firmy jest dostarczanie kupującym zdrowych, autentycznych i smacznych wyrobów mleczarskich, co czynimy już od ponad 40 lat. Działania takie jak współpraca w ramach projektu EIT Food RIS Consumer Engagement Labs, pomagają nam nie tylko poszerzać swoją wiedzę, ale także edukować społeczeństwo w kwestii świadomego żywienia – mówi przedstawicielka SM Mlekpol.

Za realizację projektu, spotkania z konsumentami oraz wdrożenie nowej linii produktów odpowiada Ewa Otto-Niedziołko, pracownik Działu Marketingu.

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol w Grajewie to jeden z największych producentów mleka i wyrobów mleczarskich w Polsce i w Europie. Firma jest właścicielem popularnych marek: Łaciate, Mazurski Smak, Maślanka Mrągowska, Milko, Jogo czy Rolmlecz.

Produkty Mlekpolu powstają w 14 nowoczesnych zakładach i można je znaleźć na sklepowych półkach w ponad 100 krajach świata. Spółdzielnię tworzy blisko 8 tysięcy rolników, którzy dostarczają do przerobu ponad 2 mld litrów mleka rocznie.

O inicjatywie

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie w ramach prowadzonego przez Uniwersytet Warszawski projektu EIT Food RIS Consumer Engagement Labs, finansowanego przez Unię Europejską i Europejską Wspólnotę Wiedzy i Innowacji w obszarze żywności – EIT Food.

EIT Food RIS Consumer Engagement Labs to europejska inicjatywa współtworzenia żywności, do której zapraszane są instytucje naukowe, producenci artykułów spożywczych i sami konsumenci. W oparciu o metodykę kokreacji produktów spożywczych, stworzoną przez Uniwersytet Warszawski, w ramach projektu w latach 2019–2023 zaprojektowano, opracowano i wprowadzono na rynek 30 innowacyjnych produktów, nad którymi pracowało 106 paneli konsumenckich z 19 europejskich krajów.