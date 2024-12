Para gejów molestowała adoptowanych synów. Została skazana na 100 lat więzienia

Para gejów, 34-letni William Zulock i 36-letni Zachary Zulock, adoptowali dwóch braci, którzy obecnie mają 12 i 10 lat.

Mężczyźni regularnie zmuszali chłopców do seksu i kręcili filmy o charakterze pedofilskim. Sprawa wyszła na jaw w 2022 roku, gdy do władz stanu Georgia dotarła informacja o tym, że ktoś z hrabstwa Walton umieścił w internecie materiały przedstawiające molestowanie dzieci. Funkcjonariusze biura szeryfa hrabstwa Walton po dochodzeniu ustalili, że sprawy wykorzystywania dzieci - gejowska para William Zulock Zachary Zulock - mieszkają ze swoimi ofiarami. W trakcie śledztwa obydwaj przyznali się do długotrwałego wykorzystywania seksualnego adoptowanych synów.

Teraz okazuje się, że obydwaj mężczyźni w końcu zostali skazani - obydwaj na 100 lat więzienia bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe.

Osoby zaangażowane w śledztwo i ściganie w tej sprawie nigdy nie zapomną tego, co musiały zobaczyć i usłyszeć w tej sprawie - powiedział prokurator okręgowy Randy McGinley w czasie poniedziałkowego oświadczenia.

Oskarżeni naprawdę stworzyli dom grozy i postawili swoje niezwykle mroczne pragnienia ponad wszystko i wszystkich innych. Jednak głębia zepsucia oskarżonych, która jest tak głęboka, jak to tylko możliwe, nie jest większa niż determinacja tych, którzy walczyli o sprawiedliwość i siły ofiar w tej sprawie - dodał.

tkwl/foxnews.com/nypost.com/wPolityce.pl