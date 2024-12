Zamiast świątecznego śniegu marznący deszcz i gęsta mgła. IMGW ostrzega

Jak podała, w środę na przeważającym obszarze Polski wystąpi umiarkowane zachmurzenie, a na północy i południu możliwe duże opady deszczu. Na północnym wschodzie wystąpią opady deszczu ze śniegiem, a na południu deszczu ze śniegiem i śniegu.

Temperatura wyniesie od 0 do 2 st. C we wschodniej części kraju. Na zachodzie będzie cieplej - od 4 do 6 st. C.

Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, a na południu będzie wiał wiatr północno-wschodni.

W nocy ze środy na czwartek wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy i południu możliwe opady deszczu, na południu opady śniegu, a na północnym wschodzie opady mżawki marznącej. Na przeważającym obszarze wystąpią mgły marznące, ograniczające widoczność do dwustu metrów.

Temperatura wyniesie od - 4 st. C. na południu, 0 w centrum, a do 4 st. C. na wybrzeżu, gdzie będzie najcieplej. Wiatr wystąpi południowo-zachodni, słaby.

W czwartek sytuacja będzie podobna - zachmurzenie umiarkowane i duże.

Na północy i północnym zachodzie opady deszczu i mżawki, a na południu jeszcze na początkowo silne zachmurzenie i mgły marznące, ograniczające widzialność do dwustu metrów.

Temperatura wyniesie od 0 do 1 st. C na południu do 7 st. C na wybrzeżu.

Wystąpi wiatr słaby, południowo zachodni. W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie umiarkowane i duże; głównie na północy i na północnym zachodzie, tam opady deszczu i mżawki. Na pozostałym obszarze silne zachmurzenia i mgła marznąca, ograniczająca widoczność do dwustu metrów.

Temperatura wyniesie od - 4 st. C. na południu do 6 st. na wybrzeżu, wiatr południowo zachodni i zachodni, słaby.

Synoptyczka przypomniała też, że na godziny nocne zostały wydane ostrzeżenia na terenach północno wschodnich kraju - z powodu opadów marznącego deszczu lub mżawki może powstać gołoledź. W części południowo wschodniej i południu oraz północnym zachodzie, IMGW ostrzega przed gęstymi mgłami ograniczającymi widoczność do 100 m. Na południowym zachodzie, w obniżeniach terenu również mogą wystąpić gęste mgły ograniczające widzialność do 100 m.

PAP/ga