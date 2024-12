Świąteczna niespodzianka od organizatorów Kortowiady - do line-upu dołącza Oki!

Oki wystąpi w maju na Plaży Kortowskiej!



Reprezentant polskiej sceny rapowej, który wyróżnia się wizerunkiem i stylem pojawi się na kortowiadowej scenie po raz drugi. Na jego koncert w 2023 roku przybyło mnóstwo fanów, a od tamtego czasu jego kariera nabrała jeszcze większego tempa. Jego najnowsza płyta, “ERA47” została świetnie przyjęta i odcisnęła piętno na całej krajowej scenie rapowej - już w preorderze zdobyła platynowy nakład. To także najczęściej słuchany krążek na Spotify w 2024 roku. Dzięki wyjątkowemu skillowi wokalnemu, scenicznej energii i niezaprzeczalnej ambicji obecnie zaliczany jest do grona najpopularniejszych polskich raperów, a jego występy to prawdziwe show.

Poznaliśmy już 7 artystów Kortowiady 2025



Oki zasilił dziś skład majowej imprezy, który wygląda naprawdę imponująco. Jak dotąd zapowiedziano koncerty takich artystów i zespołów, jak Otsochodzi, Lady Pank, Wiktor Dyduła, Szpaku, Lanberry oraz Opał. Przed nami jeszcze wiele ogłoszeń, a kolejnego z nich można będzie wypatrywać zaraz po wejściu w Nowy Rok, czyli w czwartek 2 stycznia 2025. Zgodnie z zapowiedziami na kortowiadowej scenie ma wystąpić kilkudziesięciu artystów. Nie zabraknie także różnego rodzaju wydarzeń, które z pewnością także przyciągną wielu entuzjastów.

Trzecia pula karnetów nadal dostępna



Na oficjalnej stronie internetowej imprezy można znaleźć wiele informacji, w tym te dotyczące aplikacji mobilnej czy karnetów. Obecnie dostępna jest ich trzecia pula. Dokonać zakupu można przez platformę Going. oraz Empik Bilety pod adresem: www.bilety.kortowiada.pl . Tegoroczną nowością jest ponadto kortowiadowa aplikacja, dzięki której użytkownicy wcześniej dowiadują się o nowych artystach w line-upie. Jak zapewniają organizatory, będzie to również bardzo przydatne narzędzie podczas samego wydarzenia – będzie można przechowywać w niej swój karnet czy znaleźć mapy uwzględniające kortowiadowe atrakcje.

Kortowiada 2025 to festiwal studencki organizowany przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Fundację Samorządu Studentów oraz Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego.

Sponsorem Głównym wydarzenia jest Perła – Browary Lubelskie S.A.

Patronatem medialnym wydarzenie objęli: Wirtualna Polska, Eska, Eska Rock, Eska 2, o2, Going. MORE, olsztyn.com.pl, TKO, Radio UWM FM, Gazeta Olsztyńska, Made in Warmia & Mazury oraz TVP Olsztyn.