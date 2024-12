Aldi planuje budowę Centrum Dystrybucyjnego i rekordowy rozwój sieci sklepów w Polsce

Aldi, jedna z czołowych sieci dyskontów w Europie, wyznacza sobie coraz ambitniejsze cele w Polsce. Firma, która rozpoczęła działalność w naszym kraju w 2006 roku, konsekwentnie rozwija swoją obecność, otwierając nowe sklepy i inwestując w infrastrukturę. Najnowszym elementem tej strategii jest plan budowy centrum dystrybucyjnego w województwie mazowieckim. Szczegóły dotyczące tej inwestycji pozostają na razie nieujawnione, jednak samo przedsięwzięcie potwierdza długoterminowe zaangażowanie firmy w rozwój na polskim rynku.

W grudniu Aldi znacząco przyspieszył z otwieraniem nowych placówek. W ciągu jednego tygodnia uruchomił osiem sklepów, między innymi w Bochni, Międzyrzeczu, Warszawie, Olsztynie i Mysłowicach. Tym samym liczba sklepów Aldi w Polsce wzrosła do 362. Intensywność działań sieci podkreśliła Kinga Abramik, kierownik sprzedaży Aldi w Polsce, wskazując, że rozwój sieci to dowód na zaangażowanie w dostarczanie klientom wysokiej jakości produktów w przystępnych cenach na terenie całego kraju.

Firma ma jasno sprecyzowany cel – osiągnąć liczbę 650 sklepów do 2028 roku. Miniony rok był kluczowy na drodze do tego kamienia milowego. Dariusz Kujaczyński, również kierownik sprzedaży sieci, w rozmowie z mediami podkreślał, że 2024 rok będzie czasem dalszej intensywnej ekspansji. Sieć planuje zarówno wkraczanie do nowych miast, jak i rozwijanie obecności w tych regionach, gdzie Aldi już działa. W mijającym roku firma otworzyła rekordową liczbę 60 nowych placówek, co jeszcze bardziej zbliża ją do realizacji długoterminowych planów.

Źródło: Gazeta.pl