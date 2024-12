Politycy składają życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

We wtorek na platformie X politycy zamieszczają życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Złożyli je m.in. para prezydencka i prezes PiS Jarosław Kaczyński. Prezydent Andrzej Duda życzył Polakom realizacji planów i zamierzeń oraz okazji do radosnego świętowania.

— Polskie Boże Narodzenie to głębia treści duchowej, ale też wielobarwne bogactwo tradycji i zwyczajów - kolęd, świątecznych ozdób i potraw. Strzegąc tego skarbu wciąż na nowo odkrywamy piękno tego, co nas łączy, co czyni nas wspólnotą — podkreślił prezydent w opublikowanym filmie.

— Boże Narodzenie to święto spełnionej nadziei - życzymy państwu i państwa bliskim pomyślnej realizacji wszelkich planów i zamierzeń oraz wielu okazji do radosnego, wspólnego świętowania — dodał.

Małżonka prezydenta Agata Kornhauser-Duda nakłaniała z kolei do zaangażowania w inicjatywy dobroczynne. Wspierając je - mówiła - "możemy doświadczyć niezwykłej radości dawania i realnie zmieniać świat na lepsze".

Kandydat KO na prezydenta, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski życzył Polakom radości, uśmiechu i spokoju. Nagranie Trzaskowskiego udostępniło wielu działaczy KO.

Składając życzenia w swoim nagraniu, popierany przez PiS kandydat Karol Nawrocki mówił, że "razem możemy zbudować mosty, które połączą to, co wydaje się nie do połączenia".

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w zamieszczonym na platformie X filmie życzył m.in., "żeby to wszystko co dzieje się wokół nas, co dzieje się w naszych środowiskach, ale także w naszej Ojczyźnie w Polsce, szło w dobrym kierunku".

— By to wszystko co bolało nas w ostatnich tygodniach, miesiącach i latach, poprawiło się — mówił.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych życzy zdrowych, rodzinnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia wszystkim Polakom mieszkającym w kraju i za granicą.

— Niech ten czas będzie okazją do spędzenia miłych chwil w gronie najbliższych — mówił w opublikowanym nagraniu szef MSZ Radosław Sikorski.

Życzenia złożył też minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak, zwracając się szczególnie do funkcjonariuszek i funkcjonariuszy, pracowników cywilnych, strażaków ochotników i pracowników urzędów wojewódzkich, dziękując im wszystkim za ich codzienną służbę.

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska życzyła zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności.

— Święta Bożego Narodzenia to okazja do zatrzymania się, by docenić to, co mamy, przypomnieć sobie jak ważne są więzi, które nas łączą — mówiła w nagraniu.

