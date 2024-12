Właściciel drukarni z Olsztyna nielegalne przywłaszczył mienie i wyrządził sporą szkodę. Został skazany przez sąd

Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Północ w 2022 r. skierowała do Sądu Okręgowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko Markowi R. oskarżonemu o przywłaszczenie powierzonego mu mienia i wyrządzenie znacznej szkody majątkowej.

Według ustaleń prokuratora, Marek R. przez kilkanaście lat był zatrudniony na stanowisku dyrektora ds. produkcji w drukarni należącej do jednej z warmińsko-mazurskich firm, a w 2017 roku został dyrektorem tej drukarni. W ramach swoich obowiązków był zobowiązany między innymi do koordynacji i nadzoru nad pracą drukarni. W praktyce samodzielnie kierował pracą drukarni, miał wpływ na jej finanse, jak również na kwestię zatrudnienia pracowników w drukarni.

Marek R. w latach 2016-2019 miał nadużyć udzielonych mu uprawnień i wyrządzić w majątku spółki, będącej właścicielem drukarni, znaczną szkodę w łącznej kwocie 690 422 zł.

W ocenie prokuratora, oskarżony dopuścił się popełnienia zarzucanego mu czynu poprzez między innymi rezygnację z zatrudnienia magazyniera odpowiadającego za przyjmowanie i wydawanie papieru, oraz ważenia go. W rezultacie, w wyniku przeprowadzonej w 2019 roku inwentaryzacji, stwierdzono braki papieru w ilości blisko 115 ton o wartości 272 tys. zł.

Oskarżony miał także przywłaszczyć powierzone mu mienie w postaci zużytych w toku produkcji płyt offsetowych o łącznej wartości około 400 tys. zł. Według ustaleń śledczych, w poprzednich latach (tj. 2008-2016) sprzedaż tych płyt przynosiła spółce dość duży dochód, jednakże od 2016 roku płyty miały być wywożone z magazynu, a następnie sprzedawane poza jakąkolwiek ewidencją.

Ponadto, Marek R. miał dopuścić się przywłaszczenia powierzonego mu mienia w postaci pieniędzy w kwocie 2 tys. zł należnych spółce z tytułu usługi druku gazetki wyborczej. Oskarżony miał także polecić podległym mu pracownikom wystawienie faktury za wykonaną usługę druku materiałów wyborczych w ilości 30 tys. sztuk, podczas gdy wydrukowano 80 tys. sztuk, czym wyrządził spółce szkodę majątkową w kwocie 13,4 tys. zł. Innym razem miał również polecić im wystawienie faktury za usługę druku gazetki wyborczej w ilości 1 tys. sztuk, podczas gdy w rzeczywistości wydrukowano 10 tys. sztuk, czym wyrządził szkodę spółce w kwocie 2,7 tys. zł.

Opisane wyżej działania oskarżonego doprowadziły do audytu w spółce. Skutkowało to rozwiązaniem z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia w październiku 2019 r.

Proces Marka R. rozpoczął się w dniu 1 grudnia 2022 r. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. Oskarżony w toku procesu nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, w których odpowiedzialność za powstałą szkodę przerzucał na innych pracowników drukarni, jak również na osoby zarządzające spółką.

Wyrok w tej sprawie zapadł w dniu 23 grudnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał Marka R. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, tylko nieznacznie modyfikując jego opis i kwalifikację prawną, a także obniżając wysokość wyrządzonej przez oskarżonego szkody majątkowej do kwoty 674 322 zł.

Sąd wymierzył za to oskarżonemu karę jednego roku pozbawienia wolności oraz karę grzywny w kwocie 5 tys. zł. Sąd orzekł wobec oskarżonego także obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w części poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonej spółki kwoty 674 322 zł. Ponadto, Sąd zawiesił warunkowo na okres 4 lat próby wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności, zobowiązując go jednocześnie do pisemnego informowania Sądu o przebiegu próby, w szczególności wykazywania, w jaki sposób jest przez niego realizowany obowiązek naprawienia szkody.

Sąd podając ustne motywy wyroku podkreślił, że oskarżony jako dyrektor drukarni należącej do pokrzywdzonej spółki był na podstawie umowy z pracodawcą zobowiązany do zajmowania się sprawami majątkowymi i działalnością gospodarczą tej spółki. W ocenie Sądu, oskarżony nadużył udzielonych mu uprawnień i wyrządził tej spółce znaczną szkodę majątkową, działając w części przypadków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, głównie dla siebie. Sąd zwrócił uwagę, że oskarżony przywłaszczył sobie płyty offsetowe przeznaczone na złom oraz należność za druk gazetki wyborczej. Zostało to oskarżonemu powierzone, a tymczasem on rozporządzał tym, jak własnym mieniem.

Sąd Okręgowy w Olsztynie wskazał, że stopień społecznej szkodliwości czynu popełnionego przez Marka R. jest wysoki. Jednak z uwagi na dotychczasową niekaralność oskarżonego Sąd warunkowo zawiesił wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności. W ocenie Sądu, zastosowany środek probacyjny może przyczynić się do tego, że spółka odzyska część, a może i całość środków utraconych w wyniku popełnionego przez oskarżonego przestępstwa.

Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.