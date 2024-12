Olsztyńska komunikacja miejska pojedzie do Jonkowa [ZDJĘCIA]

To kolejne porozumienie podpisane przez stolicę regionu z przedstawicielami otaczających ją samorządów. Teraz olsztyńskie autobusy kursują m.in. na teren Dywit i Barczewa.

— Nawiązanie współpracy z kolejną gminą jest niezwykle istotne — mówi prezydent Olsztyna, Robert Szewczyk. — Nasze miasto oraz okoliczne samorządy nie funkcjonują w oderwaniu od siebie. Stąd dobre relacje i rozwój funkcji metropolitalnych jest jednym z ważniejszych czynników.

Dzięki uruchomieniu połączenia będzie można bezpośrednio dojechać z centrum Olsztyna do Jonkowa. Autobusy, które będą kursować z pl. Roosevelta pojadą m.in. nieobsługiwanymi dotychczas ulicami Żurawią, Kresową, a także przez Gutkowo, Warkały i Giedajty.

— Na tę chwilę związujemy się porozumieniem do końca kwietnia — mówi wójt Jonkowa, Jacek Jatkiewicz. — W marcu będziemy sprawdzać, na ile połączenie jest atrakcyjne. Wierzę, że liczba kursów zachęci mieszkańców do pozostawienia aut w domach i skorzystania z naszej nowej propozycji.

Do Jonkowa każdego dnia między poniedziałkiem a piątkiem będzie uruchomionych 15 par autobusów. Natomiast w soboty – 10 par.

— Linię na 145 będziemy obsługiwać standardowymi, 12-metrowymi autobusami — mówi dyrektor Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, Marcin Szwarc. - Łączna długość trasy w obie strony to ok. 40 km, a jej przejechanie zajmie ok. 40 minut.

Czteromiesięczne porozumienie ma dla Jonkowa wartość nieco ponad 635 tys. złotych.