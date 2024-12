Nowy dworzec w Olsztynie jednak w nowym roku? [ZDJĘCIA]

Wprawdzie kolejarze planowali, że oddadzą obiekt do użytkowania jeszcze w grudniu, ale musimy jeszcze poczekać...

— Pozwolenie na użytkowanie nowego budynku dworca Olsztyn Główny zostało wydane pod koniec listopada i od tego czasu, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, pasażerowie mogą już korzystać z części dworca, a konkretniej z holu kasowego na poziomie -1 — mówi Michał Stilger, rzecznik prasowy PKP SA. — Niedawno zakończył się demontaż dworca tymczasowego, ale cały czas trwają odbiory techniczne, usuwane są zgłaszane usterki i wykonywane są również drobne prace dodatkowe, m.in. wykończeniowe i przy instalacjach. Pozostaje jeszcze zakończenie prac związanych z zagospodarowaniem terenu przed dworcem.

A to oznacza, że w grudniu nie będzie otwarcia dworca. Więc kiedy?

— O dokładnym terminie otwarcia całego kompleksu dworca będziemy mogli zatem poinformować nieco później. Planujemy, że nowy dworzec i jego najbliższe otoczenie zostaną udostępnione w styczniu 2025 r. — zapowiada rzecznik prasowy PKP SA.

Cóż, nowy dworzec pod choinkę, to byłby piękny prezent dla olsztynian, ale nie ma co narzekać. Bo cierpliwość popłaca. Wystarczy popatrzeć na nowy budynek, na zmodernizowaną stację Olsztyn Główny, włącznie ze 140-metrowym tunelem łączącym dworzec, perony z Zatorzem, a który był marzeniem mieszkańców miasta od lat. Obie inwestycje pochłonęły grubo ponad pół miliarda złotych.

Problem tylko w tym, że na razie za płotem dalej będzie stary, nieczynny od miesięcy dworzec autobusowy i opuszczony wieżowiec. Bo jak na razie nie doszło do zamiany gruntów między miastem a spółka spółką Retail Provider, która jest właścicielem byłego dworca PKS. A co pozwoliłoby uporządkować tę przestrzeń miasta. Wprawdzie obie strony dokonały wyceny gruntu, ale są spore rozbieżności co do kwot i trudno powiedzieć, czy dojdzie do transakcji.

Pozostaje jeszcze kwestia wieżowca. Budynek jest wyłączony z użytkowania. W 90 proc. należy do spółki Polregio (spółka Retail Provider, jest właścicielem jednego piętra w budynku). Polregio dalej zamierza wystawić biurowiec na sprzedaż, choć ostatnio nie było żadnego chętnego na tę nieruchomość za nieco ponad 4 mln zł.

am