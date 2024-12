Nie czekali na ustawę. Wolne w Wigilię w olsztyńskim ratuszu

W Olsztynie i Lesznie pracownicy urzędów miast będą mieli wolną Wigilię na mocy zarządzeń wydanych przez prezydentów tych miast. To oznacza, że nie będą musieli tego dnia odpracowywać.

"Wigilia to dzień na pielęgnowanie i wzmacnianie rodzinnych więzi, a czas, jaki wtedy możemy sobie poświęcić, jest najcenniejszym prezentem" - argumentował swoją decyzję prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki.

W ocenie prezydenta Olsztyna Roberta Szewczyka zamknięcie urzędu 24 grudnia nie spowoduje utrudnień dla mieszkańców, bo w przedświąteczny poniedziałek urząd będzie dla zainteresowanych otwarty do godz. 18. "Z doświadczenia wiemy, że w Wigilię niewiele osób odwiedza ratusz, by załatwić urzędowe sprawy, stąd ten wolny dzień dla urzędników nie powinien być odczuwalny przez mieszkańców. W naszej tradycji Wigilia Bożego Narodzenia jest szczególnym dniem, dlatego chcemy, aby także pracownicy ratusza, którzy na co dzień obsługują setki interesantów, mogli spędzić ten czas w rodzinnym gronie" - powiedział PAP Szewczyk.

Wolną Wigilię będą mieli także pracownicy Urzędu Miejskiego w Turku. W tym mieście urzędnicy nie dostali takiego "prezentu" od przełożonych, tylko odpracowali ten dzień wcześniej, bo sobotę 7 grudnia. Także mniejsze samorządy w Wielkopolsce, np. Ślesin i Krzymów, wprowadziły wolne w Wigilię, ale w tych samorządach odpracowano ten dzień 14 grudnia.

24 grudnia do pracy nie pójdą także urzędnicy z Goliny, Grodźca, Wilczyna w powiecie konińskim.

"Od lat pracowałam w Wigilię i nie pamiętam, by w tym dniu przyszedł do mnie ktoś załatwiać sprawę. Siedziałam w tym dniu w pracy jak na szpilkach i myślałam tylko o tym, kiedy wyjdę do domu" - powiedziała PAP urzędniczka z ratusza w Olsztynie.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy, zgodnie z którą od przyszłego roku wigilia będzie dniem wolnym od pracy. W pierwotnej wersji projekt - złożony przez posłów Lewicy - przewidywał, że wolny od pracy 24 grudnia miałby być wprowadzony już w tym roku. Posłowie zdecydowali jednak, że Wigilia będzie wolna od 2025 roku, przyjmując też zapis o dodatkowej niedzieli handlowej w grudniu.

Senackie komisje gospodarki narodowej oraz rodziny, polityki senioralnej i społecznej jednogłośnie poparły ustawę ustanawiającą 24 grudnia dniem wolnym od pracy od 2025 r. Wcześniej komisje odrzuciły poprawki Magdaleny Biejat, która chciała m.in., by Wigilia była dniem wolnym już w tym roku. Ustawa czeka na decyzję prezydenta Andrzeja Dudy.

Obecnie, zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta, Wigilia jest dniem roboczym do godziny 14.

