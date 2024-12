"Jestem wstrząśnięty". Prezydent Andrzej Duda o zamachu w Niemczech

"Tragiczne wieści z Niemiec. Jestem wstrząśnięty brutalnym atakiem na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Magdeburgu. Moje myśli i modlitwy są z rodzinami ofiar i rannymi" - napisał prezydent Duda na platformie X.

W piątek wieczorem w Magdeburgu na wschodzie Niemiec samochód wjechał w tłum ludzi na jarmarku bożonarodzeniowym. Nie ma jeszcze jasności co do liczby ofiar śmiertelnych. Kilkadziesiąt osób zostało rannych. Portale gazet "Bild" i "Volksstimme" poinformowały o jedenastu ofiarach śmiertelnych. Portal tagesschau napisał, że "według policji, co najmniej jedna osoba nie żyje".

Premier Saksonii-Anhalt Reiner Erich Haseloff ogłosił, że zginęły co najmniej dwie osoby - w tym małe dziecko. Władze niemieckiego landu Saksonia-Anhalt podejrzewają, że piątkowy incydent w Magdeburgu był zamachem.

