Wjechał w ludzi na jarmarku

W piątek wieczorem w Magdeburgu na wschodzie Niemiec samochód wjechał w tłum ludzi na jarmarku bożonarodzeniowym. Władze uważają, że był to zamach. Nie ma jeszcze jasności co do liczby ofiar śmiertelnych. Kilkadziesiąt osób zostało rannych.

Portale gazet "Bild" i "Volksstimme" poinformowały o jedenastu ofiarach śmiertelnych. Portal tagesschau napisał, że "według policji, co najmniej jedna osoba nie żyje".

Z kolei premier Saksonii-Anhalt Reiner Erich Haseloff ogłosił, że zginęły co najmniej dwie osoby - w tym małe dziecko.

Władze niemieckiego landu Saksonia-Anhalt podejrzewają, że piątkowy incydent w Magdeburgu był zamachem.

Zamachowiec, który w piątek wieczór wjechał w tłum ludzi na jarmarku bożonarodzeniowym w Magdeburgu, pochodzi z Arabii Saudyjskiej - przekazały władze landu. Sprawca tragedii ma 50 lat.Premier Saksonii-Anhalt dodał, że mieszka on w Niemczech od wielu lat i pracuje jako lekarz.

Stacja MDR i agencja informacyjna dpa dowiedziały się ze źródeł rządowych Saksonii-Anhalt, że kierowca został zatrzymany. Według policji nadal nie jest jasne, czy był to samotny sprawca.

Samochód, w którym sprawca przejechał "co najmniej 400 metrów przez jarmark bożonarodzeniowy", nadal znajduje się na miejscu zdarzenia. Według portalu tygodnika "Spiegel", samochód to czarne BMW, które wjechało w tłum o godzinie 19:04.

"Jestem myślami z ofiarami i ich bliskimi. Jesteśmy z nimi i z mieszkańcami Magdeburga" - napisał na platformie X kanclerz Niemiec Olaf Scholz.

Ministra spraw wewnętrznych Niemiec Nancy Faeser wielokrotnie wzywała do zachowania czujności podczas odwiedzania jarmarków bożonarodzeniowych.

Według informacji "Bilda", kanclerz Scholz i szefowa MSW Faeser udadzą się w sobotę do Magdeburga.

Zaledwie wczoraj w Berlinie wspominano ofiary zamachu na jarmarku bożonarodzeniowym sprzed ośmiu lat. 19 grudnia 2016 r. islamski terrorysta zabił kierowcę i porwał ciężarówkę, którą wjechał w tłum odwiedzających jarmark w centrum niemieckiej stolicy. Zginęło 13 osób, a ponad 70 zostało rannych.

Berenika Lemańczyk (PAP)