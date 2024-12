Rok 2024 na kolei - efekty i wyzwania

Ogłaszanie przetargów, podpisywanie umów jest ważnym elementem realizacji procesu inwestycyjnego. To impuls dla branży budowlanej i rozwoju gospodarczego. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły w tym roku postępowania przetargowe o wartości ok. 15 mld zł. Do końca roku planowane jest ogłoszenie kolejnych zamówień i osiągnięcie łącznego pułapu 17,5 mld zł w 2024 r. W przyszłym roku zarządca infrastruktury kolejowej również planuje realizację ambitnego planu – ogłoszenie przetargów o łącznej wartości ok. 15 mld zł. Ponadto w tym roku podpisane zostały umowy na ponad 17 mld.

PODSUMOWANIE ROKU NA KOLEI NA WARMII I MAZURACH



Zmiany na lepsze widać także w województwie warmińsko-mazurskim. Przebudowane w tym roku stacje Olsztyn Główny oraz Ełk stały się wizytówką kolejowej mapy regionu i zapewniają oczekiwany komfort obsługi podróżnych.



Stacja Olsztyn Główny po przebudowie zachęca do wyboru kolei jako środka transportu w codziennych podróżach do pracy lub szkoły. Przebudowane cztery perony są zadaszone i wyposażone w wyświetlacze, nowe nagłośnienie, gabloty informacyjne i ławki. Na perony prowadzi przejście podziemne z windami i schodami ruchomymi, które ułatwiają dostęp do kolei zwłaszcza osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się. Przejście pod torami zostało wydłużone w kierunku osiedla Zatorze, gdzie na wejściu również zabudowana została winda. Na stacji wymieniono 28 km torów oraz 116 rozjazdów, po których ruch pociągów prowadzony jest z nowej nastawni z nowoczesnymi urządzeniami komputerowymi. Inwestycja w Olsztynie kosztowała ok. 423 mln zł netto i dofinasowana z UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.



Zmienił się ełcki węzeł kolejowy. Na stacji Ełk podróżni wygodniej wsiadają do pociągów z trzech przebudowanych peronów, połączonych przejściem pod torami z windami, prowadzącym od budynku dworca po drugą stronę stacji – na osiedle Zatorze. System dynamicznej informacji pasażerskiej zapewnia aktualne informacje o ruchu pociągów. Nowe perony powstały także na przystanku Ełk Szyba Wschód. Udogodnieniem dla kierowców, które przede wszystkim zwiększa poziom bezpieczeństwa na styku dróg z torami, są nowe, bezkolizyjne skrzyżowania na terenie miasta – na ul. Kolejowej, Suwalskiej oraz Towarowej/Norwida. Na rzece Ełk wybudowany został nowy most kolejowy. O bezpieczne i sprawne prowadzenie ruchu pociągów dbają pracownicy PLK S.A. z nowoczesnego, lokalnego centrum sterowania. Inwestycja w Ełku kosztowała 612 mln zł netto i została dofinansowana ze środków instrumentu „Łącząc Europę” (CEF).



W ramach modernizacji stacji Olsztyn Główny zamontowano m.in. schody ruchome



To nie koniec pozytywnych zmian na kolei w regionie. Zmienia się prowadząca przez Krainę Wielkich Jezior Mazurskich linia kolejowa nr 38 Ełk – Giżycko – Korsze. Wykonawcy budują nowy tor, który zostanie zelektryfikowany. W budowie są nowe, wyższe perony, z których podróżni wygodniej wsiądą do pociągów. Zmiany widać już m.in. w Giżycku, Starych Juchach czy Kętrzynie. Na 100-kilometrowej trasie przebudowanych zostanie łącznie 14 stacji i przystanków. Będą też bezkolizyjne skrzyżowania w Giżycku, Wydminach i Sterławkach Wielkich. Zakończenie wszystkich prac na linii planowane jest w 2026 r. W kwietniu br. podpisana została dodatkowa umowa na budowę pięciu podstacji trakcyjnych do zasilania powstającej sieci trakcyjnej, o wartości 233 mln zł netto (środki Krajowego Planu Odbudowy). Po zakończeniu wszystkich prac pociągi pasażerskie pojadą dwukrotnie szybciej, czyli 160 km/h zamiast 80 km/h. Skróci to czas podróży pociągiem z Olsztyna do Ełku przez Korsze i Giżycko o około 50 minut (przejazd poniżej 2 godzin). Pociągi towarowe będą mogły przyśpieszyć do 120 km/h.

Kontynuowane są prace przy przebudowie stacji Ostróda. W budowie są dwa perony oraz przejście podziemne, które połączy je z budynkiem dworca oraz drugą stroną miasta. Na perony z przejścia będą prowadzić windy, będące wygodnym ułatwieniem w komunikacji na stacji. W ramach zadania wymieniane są tory, rozjazdy, sieć trakcyjna i urządzenia sterowania ruchem kolejowym, które zapewnią sprawne i bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów w kierunku Iławy i Olsztyna. W budowie jest nowa nastawnia, wzmacniana jest również konstrukcja mostu nad rzeką Drwęcą. Wartość prac w Ostródzie wynosi 254 mln zł netto, a ich zakończenie planowane jest w 2026 r.



Nowe wiadukty w Ełku

Materiał informacyjny PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.