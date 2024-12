Tragedia na bożonarodzeniowym wydarzeniu w Nigerii: 35 dzieci straciło życie

W południowo-zachodniej Nigerii, jarmark bożonarodzeniowy zamienił się w tragedię. Życie straciło 35 dzieci, a sześć innych trafiło do szpitala. Organizatorzy obiecali rozdawać pieniądze i jedzenie, co przyciągnęło tysiące uczestników.

Do zdarzenia doszło w środę na terenie szkoły Islamic High School w mieście Ibadan, gdzie zorganizowano bożonarodzeniową imprezę połączoną z wesołym miasteczkiem. Organizatorzy wydarzenia zapowiadali rozdawanie pieniędzy oraz zapewnienie darmowego jedzenia. Przyciągnęło to ponad 10 tysięcy osób, co w połączeniu z niedostateczną organizacją doprowadziło do tragedii.

Świadkowie relacjonują, że wśród uczestników wybuchła panika w momencie kiedy na miejsce przybyli organizatorzy, aby oficjalnie otworzyć wydarzenie. Nie ujawniono jeszcze dokładnych przyczyn zdarzenia, ale policja poinformowała o aresztowaniu ośmiu osób, w tym głównej organizatorki, Naomi Silekunoli.

Prezydent Nigerii, Bola Tinubu, złożył kondolencje rodzinom ofiar i zlecił przeprowadzenie dokładnego śledztwa. Rząd stanu Oyo apeluje do rodziców, by sprawdzili miejskie szpitale, jeśli nie mają informacji o swoich dzieciach. Lekarze poinformowali, że w jednym ze szpitali przyjęto sześcioro dzieci, z których przeżyło jedynie dwoje.

Nigeria zmaga się z głębokim kryzysem gospodarczym, co tłumaczy masowe zainteresowanie wydarzeniem. Niestety, to nie pierwszy taki przypadek w kraju. Podobne tragedie miały miejsce w tym roku podczas dystrybucji ryżu czy jałmużny.



