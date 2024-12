Polska brygada będzie walczyć na Ukrainie? Warzecha: to gigantyczne ryzyko

"To bardzo ryzykowny pomysł, w którym my nie powinniśmy brać udziału, (...), ogromne, gigantyczne ryzyko. Jak słusznie zwrócił uwagę generał Pacek, gdyby cokolwiek tam się stało, to w ogóle nie działa artykuł 5. NATO. (...) To w ogóle nie jest objęte działaniami sojuszniczymi"- powiedział red. Łukasz Warzecha w rozmowie z red. Anną Nartowską na kanale Stacja.info. "Będziemy podwykonawcami polityki francuskiej" - dodał.