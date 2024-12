Opał wystąpi nad Jeziorem Kortowskim podczas Kortowiady 2025

Podczas Kortowiady 2025, która potrwa od 28 do 31 maja, na Plaży Kortowskiej wystąpi łącznie kilkudziesięciu artystów. Hucznie obchodzone przez studentów święto znowu przyciągnie do Kortowa wielu uczestników oczekujących dobrej zabawy i muzycznych doznań. Do tej pory organizatorzy ujawnili pięcioro artystów, w gronie tym znaleźli się Otsochodzi, Lady Pank, Wiktor Dyduła, Szpaku oraz Lanberry. Zgodnie z zapowiedziami właśnie dziś organizatorzy odsłonili kolejną z kart.

Opał dołączył do grona artystów Kortowiady 2025

Opał to jeden z najciekawszych talentów na polskiej scenie muzycznej. Jego hip-hopowa droga, prowadząca od podziemia i flirtu z horrorcorem, aż po wyprzedane koncerty w największych klubach w Polsce, znalazła swoje ukoronowanie w niezwykle osobistej i pełnej wrażliwości ostatniej płycie. Dla Opała to jednak dopiero początek, bo jego kariera dopiero nabiera tempa.

Trzecia pula karnetów już w sprzedaży

Dokładnie dzisiaj do sprzedaży trafiła trzecia pula karnetów uprawniających do uczestnictwa w kortowiadowych koncertach. Zainteresowani znajdą je na oficjalnej stronie internetowej imprezy,pod adresem Dokładnie dzisiaj do sprzedaży trafiła trzecia pula karnetów uprawniających do uczestnictwa w kortowiadowych koncertach. Zainteresowani znajdą je na oficjalnej stronie internetowej imprezy,pod adresem www.bilety.kortowiada.pl oraz na platformie Going. i Empik Bilety. Podobnie jak poprzednie także i ta pula jest limitowana.

Kortowiada 2025 to festiwal studencki organizowany przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Fundację Samorządu Studentów oraz Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego.

Sponsorem Głównym wydarzenia jest Perła – Browary Lubelskie S.A.

Patronatem medialnym wydarzenie objęli: Wirtualna Polska, Eska, Eska Rock, Eska 2, o2, Going. MORE, olsztyn.com.pl, TKO, Radio UWM FM, Gazeta Olsztyńska, Made in Warmia & Mazury oraz TVP Olsztyn.