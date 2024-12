Coraz częstsze ataki ukraińskie w rosyjskich miastach budzą pytania o bezpieczeństwo w Rosji

Coraz częstsze ataki ukraińskie w rosyjskich miastach budzą pytania o to, czy służby są w stanie zagwarantować bezpieczeństwo kremlowskim dygnitarzom - zwróciło uwagę BBC, które opisało zamach na gen. Igora Kiriłłowa, szefa rosyjskich oddziałów ochrony radiologicznej, chemicznej i biologicznej.

"Fakt, że wywiad ukraiński jest w stanie wyeliminować generała (...) przed jego domem w południowo-wschodniej Moskwie, budzi pytania dotyczące bezpieczeństwa w Federacji Rosyjskiej" - napisał we wtorek BBC.

Gen. Kiriłłow i jego asystent major Ilja Polikarpow zginęli w eksplozji we wtorek rano w Moskwie, bomba została ukryta w miejskiej hulajnodze. Brytyjski nadawca zwrócił uwagę, że było to dobrze przemyślane, ponieważ tego typu pojazdy leżą w setkach na moskiewskich ulicach i nie zwracają na siebie uwagi. Według ukraińskich mediów za zamachem miała stać Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

To jeden z wielu ataków przeprowadzonych przez służby ukraińskie na terytorium Rosji. W 2023 roku podająca się za studentkę historii sztuki 27-letnia Rosjanka Daria Trepowa przeprowadziła zamach na rosyjskiego blogera Władlena Tatarskiego. Jak przyznała, sądziła, że w paczce, którą przekazała blogerowi, jest mikrofon, a nie bomba.

Rok temu prorosyjski ukraiński parlamentarzysta Ilja Kiwa został zastrzelony w podmoskiewskiej miejscowości. Zabójca zdołał dostać się na teren hotelu i zabić polityka dwoma strzałami w głowę, gdy ten szedł parkową aleją. Według służb rosyjskich w atak zamieszanych było dwóch obywateli Ukrainy..

BBC przypomniało również skuteczny zamach bombowy na Darię Duginę, córkę Aleksandra Dugina, który jest uznawany za współtwórcę putinowskiej ideologii.

Pod samochód, którym poruszała się Daria Dugina, podłożono bombę. Rosjanie twierdzą, że atak przeprowadziła 43-letnia Natalia Wowk, która przyjechała do Rosji z Doniecka. Wraz z innym Ukraińcem wynajęła garaż, gdzie zbudowali bombę, która wysadziła samochód Dugin. Wowk i jej współpracownik opuścili Rosję dzień przed eksplozją.

Wszystkie te ataki pokazują wachlarz metod, którymi dysponują ukraińskie służby.

Jednak część ekspertów cytowanych przez BBC sądzi, że to nie SBU zabiła Kiriłłowa. Zdaniem ukraińskiego analityka wojskowego Jurija Karina może to być skutek wewnętrznych walk w rosyjskiej armii bądź chęć Kremla zlikwidowania świadka zbrodni popełnionych przez Federację Rosyjską. Jeśli zaś Kiriłłowa zabiło SBU, jak twierdzą media, to - jak pisze BBC - "nawet w obrębie moskiewskiej obwodnicy, rosyjscy generałowie nie mogą się czuć bezpieczni".

