Panele balkonowe zmieniają oblicze Europejskich miast, ale nie Polski

W dobie rosnących cen energii i konieczności transformacji energetycznej, panele słoneczne montowane na balkonach zyskują na popularności. W Niemczech już 1.5 miliona osób zakupiło nowe rozwiązanie. Popyt na balkonowe panele rośnie również w Hiszpanii. Ich instalacja to nie tylko sposób na obniżenie kosztów, ale także krok w kierunku większej samowystarczalności energetycznej miast, które w większości są zależne od zewnętrznych źródeł energii.

Niestety w Polsce to innowacyjne rozwiazanie blokowane jest ze względów prawnych i technicznych, a instalacja paneli wymagałaby, między innymi, zgody wspólnoty mieszkaniowej. Ponadto, jak donosi portal Money.pl, wielu zarządców nieruchomosci sprzeciwia się takim instalacjom ze względu na bezpieczeństwo -konstrukcja paneli jest ciężka i może stwarzać zagrożenie dla sąsiadów.

Panele balkonowe, zwane w Niemczech "Balkonkraftwerk" czyli balkonowymi elektrowniami, to niewielkie instalacje o mocy do 800 W, które można podłączyć bezpośrednio do domowej sieci elektrycznej. Dzięki prostocie montażu i relatywnie niskim kosztom, zakup takiej instalacji zwraca się w ciągu sześciu lat. Co więcej, w przeciwieństwie do paneli dachowych, ich instalacja w Niemczech nie wymaga zgody mieszkańców budynku, chyba że fasada jest chroniona prawnie.

Hiszpania, gdzie dwie trzecie populacji mieszka w mieszkaniach, staje się kolejnym krajem przyjmującym tę technologię. Dyrektor generalny Tornasol Energy, Santiago Vernetta, zauważa, że pionowa powierzchnia budynków w miastach jest znacznie większa niż dachów. Ponadto w krajach południowych, takich jak Hiszpania, panele balkonowe szczególnie dobrze wykorzystują niskie zimowe słońce.

W miastach takich jak Helsinki testuje się już budynki z elewacjami w pełni pokrytymi panelami słonecznymi. Eksperci podkreślają, że rozwiązania te są kluczowym elementem transformacji miast w bardziej niezależne energetycznie. Panele balkonowe to krok w kierunku przyszłości, w której energia słoneczna staje się dostępna dla każdego, a miasta aktywnie uczestniczą w produkcji energii odnawialnej.



Źródło: The Guardian, Money.pl