Sejmik uchwalił budżet województwa na 2025 rok. Wydatki sięgną ok. 1,64 mld zł

Dochody na poziomie blisko 1,62 mld zł i wydatki w kwocie prawie 1,64 mld zł - zakłada budżet woj. warmińsko-mazurskiego na 2025 rok. Według władz samorządowych będzie to budżet bezpieczny i racjonalny.

W ocenie marszałka województwa Marcina Kuchcińskiego projekt przyszłorocznego budżetu został skonstruowany "realistycznie i bezpiecznie" i jest ukierunkowany na "oszczędne, racjonalne i efektywne wykorzystanie środków finansowych".

Jak powiedział podczas wtorkowej sesji sejmiku, budżet umożliwi kontynuację działań zawartych w strategii rozwoju województwa, zapewni realizację wszystkich zadań statutowych regionalnego samorządu oraz zadań inwestycyjnych wynikających z wieloletniej prognozy finansowej. Przewidziano też środki na nowe inwestycje i na wkład własny do zadań realizowanych w ramach nowej perspektywy unijnej.

Dochody warmińsko-mazurskiego samorządu mają wynieść ok. 1,619 mld zł - to o 386 mln zł więcej niż w budżecie na 2024 rok. Wydatki zaplanowano na poziomie ok. 1,638 mld zł. Budżet zakłada deficyt w wysokości 18,69 mln zł.

Na wydatki majątkowe przewidziano kwotę 760 mln zł z czego 744 mln zł na cele i zadania inwestycyjne. W ocenie marszałka są one na wyższym poziomie niż w tym roku, co jest efektem "konsekwentnie prowadzonej ofensywnej polityki proinwestycyjnej" regionalnego samorządu.

Na inwestycje drogowe i mostowe zaplanowano ponad 595 mln zł. Jest wśród nich np. rozbudowa dróg wojewódzkich: nr 513 Lidzbark Warmiński - Wozławki, nr 651 Gołdap - Dubeninki - granica województwa czy nr 527 na odcinku Bramka - Florczaki.

Samorząd przewidział prawie 109 mln na dofinansowanie regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich. Ponad 48 mln zł przeznaczono na dopłaty dla przewoźników, gmin i powiatów będących organizatorami przewozów autobusowych.

Wydatki na regionalny port lotniczy Olsztyn-Mazury mają wynieść blisko 29,9 mln zł. Na dokapitalizowanie zarządzającej nim spółki "Warmia i Mazury" przewidziano 16,4 mln, w tym 15,4 na zabezpieczenie płynności finansowej. Budżet zakłada też wniesienie dopłaty w wysokości 13,4 mln zł na częściowe pokrycie straty finansowej spółki.

Ponad 99 mln zł zaplanowano na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, tj. o 15 mln zł więcej niż w tym roku. Wydatki na oświatę mają sięgać 81 mln zł (wzrost o ponad 10 mln zł), na ochronę zdrowia - 51 mln zł, na zadania z zakresu polityki społecznej - ponad 49 mln zł (o 9 mln więcej), a na szeroko rozumianą ochronę środowiska - 27 mln zł (15 mln więcej niż w 2024 r.).

Za przyjęciem budżetu zagłosowało 17 radnych, przeciw było 10, a trzech wstrzymało się od głosu.

