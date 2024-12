Ruszyło głosowanie na Samochodową Premierę Roku OTOMOTO. Wybierz faworyta i wygraj 20 000 zł

W ramach konkursu TYTANI OTOMOTO 2024/2025 pojawia się nowa kategoria - Samochodowa Premiera Roku OTOMOTO. To jedyna kategoria, w której zwycięzcę wybiorą fani motoryzacji w otwartym plebiscycie. Za udział w głosowaniu mogą zdobyć nagrodę w wysokości 20 tysięcy złotych. Głos można oddać do końca stycznia 2025 r. za pośrednictwem strony konkursowej w serwisie OTOMOTO News.

Aby wziąć udział w plebiscycie Premiera Roku należy między 12 grudnia 2024 r. a 31 stycznia 2025 r. wejść na stronę https://tytani.otomoto.pl i oddać głos na jeden z nominowanych modeli. Swojego faworyta można wybierać spośród modeli samochodów osobowych, których premiery miały miejsce w 2024 r. Każdy głosujący uprawniony jest do oddania wyłącznie jednego głosu, który nie podlega zmianie.

Oddając głos, uczestnicy mogą dodatkowo wpisać kreatywne uzasadnienie, dlaczego wskazany model zasługuje na tytuł Samochodowej Premiery Roku OTOMOTO. Najbardziej oryginalne zgłoszenie zostanie nagrodzone kwotą 20 000 zł. Dodatkowo zostaną przyznane 4 wyróżnienia dla autorów kreatywnych odpowiedzi, premiowane voucherami o wartości 1000 zł do sieci sklepów RTV AGD.

— Plebiscyt to coś więcej niż tylko wybór najbardziej pożądanego modelu spośród najnowszych propozycji producentów. To głos, który oddajemy kierowcom, dla których samochód jest niezbędnym narzędziem na co dzień, a jednocześnie bardzo ważną, wiążącą się z wieloma emocjami częścią życia. Udział w głosowaniu daje użytkownikom samochodów możliwość wystawienia oceny pracy projektantów i inżynierów. Z niecierpliwością czekam na werdykt, która premiera ostatnich miesięcy wzbudziła najwięcej pozytywnych emocji wśród fanów motoryzacji w Polsce — mówi Agnieszka Czajka, General Manager OTOMOTO/OLX Group.

W głosowaniu może wziąć udział każdy, kto ukończył 18 lat i zaakceptował regulamin konkursu. Oddanie ważnego głosu w plebiscycie wymaga wskazania adresu e-mail i potwierdzenia oddanego głosu poprzez link z maila weryfikacyjnego. Głosy bez potwierdzenia będą uznane za nieważne i nie zostaną wzięte pod uwagę podczas wyłaniania zwycięzcy plebiscytu.

Rozstrzygnięcie wyników plebiscytu odbędzie się podczas gali 20-lecia OTOMOTO, 20 lutego 2025 r. w Warszawie. Oficjalni przedstawiciele marek nominowanych modeli, które uzyskają w plebiscycie największą liczbę głosów, otrzymają statuetki Samochodowa Premiera Roku OTOMOTO. Dodatkową nagrodę specjalną otrzyma marka, której premiera z 2024 r. okazała się najciekawsza dla redakcji motoryzacyjnego portalu informacyjnego OTOMOTO News: Samochodowa Premiera Roku OTOMOTO - Wybór Redakcji OTOMOTO News.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie: https://www.otomoto.pl/news/tytaniotomoto/premieraroku24

Źródło informacji: OTOMOTO