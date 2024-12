Ile kosztuje mieszkanie w Olsztynie na rynku wtórnym? Analiza rynku

Zakup mieszkania to jedna z najważniejszych decyzji finansowych, które podejmujemy w życiu. W niektórych przypadkach bywa silniejsza niż więzy małżeńskie... Nie ukrywajmy, że wybór odpowiedniego lokum jest zależny głównie od ceny nieruchomości, a dopiero potem od jej lokalizacji czy wielkości. Olsztyn bez wątpienia jest jednym z ciekawszych miejsc do życia w Polsce. Atrakcyjna lokalizacja (stosunkowo bliska odległość Warszawy, Bydgoszczy i Torunia), Pojezierze Mazurskie i świetnie rozwinięta infrastruktura przyciągają osoby, które szukają spokoju, ale nie chcą rezygnować z miejskich udogodnień.

Czym charakteryzuje się rynek mieszkaniowy w Olsztynie w grudniu 2024?

Na rynku mieszkaniowym w Olsztynie w grudniu 2024 roku średnia cena za metr kwadratowy mieszkania wynosi ok. 8000 zł. Biorąc pod uwagę wiele innych miast, koszt ten wcale nie jest przesadnie wysoki. Jest to cena, która nawet – w niewielkim, to prawda – stopniu spadła, w porównaniu z listopadem tego samego roku. Warto jednak mieć na uwadze, że porównując dane z początku roku, ceny wzrosły o ponad 400 zł, co daje wzrost o 6%. Tego rodzaju zmiany świadczą o względnej stabilności rynku, aczkolwiek obecne spadki mogą wskazywać na chwilową korektę cenową. Być może wynika ona również z niewprowadzania programu Kredyt 0%, co zdecydowanie, w skali ogólnopolskiej, wyhamowało wzrost cen mieszkań.

Co warto podkreślić, ceny mogą sięgać od 3000 zł aż do ponad 30 tys. zł za m2 (te ostatnie dotyczą najbardziej ekskluzywnych lokalizacji lub nowych inwestycji). Jak widać, dysproporcje cenowe są bardzo duże, co nie odbiega od specyfiki polskiego rynku mieszkaniowego w większych miastach. Jeżeli szukasz przystępnych cenowo mieszkań, coś ciekawego znajdziesz na pewno w oddalonym o 100 km Elblągu. Więcej o mieszkaniach na sprzedaż w tym mieście przeczytasz tutaj: Warto zaznaczyć, że średnia cena metra kwadratowego w Olsztynie na rynku wtórnym jest zależna – jak w wielu innych miastach Polski – od lokalizacji, typu budownictwa i stanu technicznego danego mieszkania. W Olsztynie nie brakuje ani małych kawalerek, ani przestronnych apartamentów.. Jak widać, dysproporcje cenowe są bardzo duże, co nie odbiega od specyfiki polskiego rynku mieszkaniowego w większych miastach. Jeżeli szukasz przystępnych cenowo mieszkań, coś ciekawego znajdziesz na pewno w oddalonym o 100 km Elblągu. Więcej o mieszkaniach na sprzedaż w tym mieście przeczytasz tutaj: https://www.domiporta.pl/mieszkanie/sprzedam/warminsko-mazurskie/elblag

Oferty mieszkaniowe w Olsztynie – jak wygląda ich dostępność?

Liczba aktywnych ofert mieszkaniowych w Olsztynie na rynku wtórnym w grudniu 2024 roku wynosi ok. 1100, co oznacza niewielki spadek w porównaniu do listopada. Wskazuje to na zmniejszenie liczby dostępnych nieruchomości w wyniku większego popytu lub też decyzji właścicieli o wstrzymaniu sprzedaży w oczekiwaniu na wyższe ceny. Pod koniec 2024 roku średnia powierzchnia mieszkań dostępnych na sprzedaż wynosi w Olsztynie 55 metrów kwadratowych, a ich średnia cena to 560 tys. zł. Pomimo że liczba ofert nieco spadła, rynek wtórny mieszkań wciąż ma się stosunkowo nieźle. Olsztyn to miasto, które przyciąga coraz więcej osób szukających nowoczesnych mieszkań oraz inwestycji – mimo, a może właśnie dzięki (w przyszłości) strategicznemu położeniu przy granicy z Rosją. Dzięki temu wciąż pojawiają się nowe oferty, dostosowane pod klientów dysponujących różnym budżetem. Jeżeli interesuje Cię kupno mieszkania z rynku wtórnego w Olsztynie, koniecznie sprawdź oferty dostępne pod tym linkiem: Liczba aktywnych ofert mieszkaniowych w Olsztynie na rynku wtórnym w grudniu 2024 roku wynosi ok. 1100, co oznacza niewielki spadek w porównaniu do listopada. Wskazuje to na zmniejszenie liczby dostępnych nieruchomości w wyniku większego popytu lub też decyzji właścicieli o wstrzymaniu sprzedaży w oczekiwaniu na wyższe ceny.. Pomimo że liczba ofert nieco spadła, rynek wtórny mieszkań wciąż ma się stosunkowo nieźle. Olsztyn to miasto, które przyciąga coraz więcej osób szukających nowoczesnych mieszkań oraz inwestycji – mimo, a może właśnie dzięki (w przyszłości) strategicznemu położeniu przy granicy z Rosją. Dzięki temu wciąż pojawiają się nowe oferty, dostosowane pod klientów dysponujących różnym budżetem. Jeżeli interesuje Cię kupno mieszkania z rynku wtórnego w Olsztynie, koniecznie sprawdź oferty dostępne pod tym linkiem: https://www.domiporta.pl/mieszkanie/sprzedam/warminsko-mazurskie/olsztyn