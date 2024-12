Unia decyduje w sprawie migracji. Co zrobi Polska?

15 państw członkowskich złożyło plan wdrożenia paktu migracyjnego, ale w grupie tej nie ma Polski. Minister ds. UE Adam Szłapka oświadczył we wtorek w Brukseli, że nasze stanowisko jest znane; Polska nie będzie implementować tego dokumentu.

Państwa członkowskie miały czas do ubiegłego czwartku, by przedstawić Komisji Europejskiej plan wdrażania paktu migracyjnego. Dotychczas dokument złożyło 15 państw członkowskich, ale nie Polska - informację jako pierwsze podało radio RMF FM. Polska miała przedstawić KE swoje stanowisko w sprawie planu wdrożenia paktu migracyjnego, ale nie sam plan.

Minister Szłapka, który we wtorek w Brukseli uczestniczy w posiedzeniu ministrów ds. europejskich państw UE, poprzedzającym czwartkowy szczyt UE, potwierdził tę informację, ale powiedział dziennikarzom, że Polska nie zamierza przedstawić KE swojego planu.

"Nie będziemy implementować tych dokumentów. Nasze stanowisko w sprawie paktu migracyjnego jest znane" - oświadczył polityk.

Państwa członkowskie ostatecznie zatwierdziły unijny pakt migracyjny 14 maja tego roku, mimo sprzeciwu ze strony: Polski, Słowacji i Węgier.

Mechanizm obowiązkowej solidarności

Przepisy mają kompleksowo regulować sprawy migracji w UE, w tym rozłożyć odpowiedzialność za zarządzanie migracją w Unii między wszystkie kraje członkowskie.

Służyć temu ma mechanizm obowiązkowej solidarności, który zakłada rozlokowanie co roku co najmniej 30 tys. osób, ma to odciążyć kraje znajdujące się pod presją migracyjną. Alternatywnie państwa unijne mogą zapłacić 20 tys. euro za każdą nieprzyjętą osobę lub wziąć udział w operacjach na granicach zewnętrznych UE.

Wdrożenie paktu jest obowiązkowe dla wszystkich państw członkowskich.

PAP/ga