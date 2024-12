MISTRZOWIE HANDLU 2025. NOWA KATEGORIA - Tworzymy ranking Doradców Ubezpieczeniowych/Finansowych. Zgłoś swojego kandydata!

W odpowiedzi na oczekiwania naszych Czytelników oraz dynamicznie zmieniające się realia rynku finansowego, wprowadzamy nową kategorię do plebiscytu Mistrzowie Handlu 2025. W tym roku po raz pierwszy będziemy nagradzać osoby, które odgrywają kluczową rolę w życiu finansowym swoich klientów – Doradców Ubezpieczeniowych/Finansowych Roku.

Ta kategoria to ukłon w stronę tych, którzy pomagają nam lepiej zrozumieć skomplikowany świat finansów. To oni oferują wsparcie w trudnych decyzjach, pomagając klientom czuć się bezpiecznie w obliczu wyzwań. Zgłoś swojego doradcę już dziś. Razem możemy wyróżnić tych, którzy swoją pracą zmieniają na lepsze życie nas wszystkich.

- Doradcy ubezpieczeniowi i finansowi pełnią coraz bardziej istotną rolę w świecie pełnym zmian i niepewności. Ich praca wymaga nie tylko doskonałej wiedzy fachowej, ale także empatii, umiejętności słuchania i odpowiedzialności za decyzje, które mogą mieć wpływ na życie klientów przez wiele lat. Zgłoszenie swojego kandydata w tej kategorii to okazja, by powiedzieć "dziękuję" tym, którzy nieustannie wspierają nas w budowaniu stabilnej przyszłości – mówi Daria Jankiewicz-Kaczmarek, menedżer plebiscytów.

Dlaczego nowa kategoria

jest tak ważna?

Świat finansów i ubezpieczeń ewoluuje w zawrotnym tempie. Klienci coraz częściej potrzebują wsparcia w podejmowaniu skomplikowanych decyzji związanych z zabezpieczeniem swojej przyszłości, oszczędzaniem na emeryturę czy optymalizacją codziennych wydatków. Znalezienie odpowiedniego doradcy, który zrozumie indywidualne potrzeby, jest kluczowe dla budowania finansowego bezpieczeństwa.



Doradcy kształtujący

finansową przyszłość

Doradcy ubezpieczeniowi pomagają klientom dobrać najlepsze ubezpieczenia – od polis zdrowotnych i życiowych, po ubezpieczenia samochodów, czy mieszkań. Z kolei doradcy finansowi wspierają w zakresie kredytów, inwestycji, oszczędzania czy planowania budżetu domowego. Ich wiedza i kompetencje mają ogromny wpływ na jakość podejmowanych decyzji finansowych. Są wśród nich i tacy, którzy oferują kompleksowe doradztwo, łącząc te obszary.

W tej kategorii nasi Czytelnicy mogą zgłaszać kandydatury doradców, którzy wyróżniają się profesjonalizmem, indywidualnym podejściem do klienta oraz zdolnością do znajdowania optymalnych rozwiązań finansowych. To oni są tymi cichymi bohaterami, którzy pomagają podejmować świadome decyzje dotyczące przyszłości finansowej.



Świetna promocja

W czasie trwania głosowania liderów rankingów będziemy prezentować w gazecie, w internecie i w mediach społecznościowych, a po zakończeniu plebiscytu do całego nakładu dołączymy specjalny dodatek przedstawiający laureatów.

Nagrody dla laureatów

Doradca Ubezpieczeniowy/Finansowy, który w naszym województwie zdobędzie najwięcej głosów, otrzyma:

- tytuł Doradca Ubezpieczeniowy/Finansowy Roku

- dwuosobowe zaproszenie na wielką, ogólnopolską galę plebiscytu Mistrzowie Handlu

- dyplom i statuetkę wręczane podczas gali

- prezentację w specjalnym dodatku do gazety

- awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu

- zaproszenie do udziału w profesjonalnym szkoleniu online poświęconym promocji w mediach społecznościowych

- dwuosobowe zaproszenia na weekendowy pobyt w komfortowym hotelu ze SPA

Doradcy Ubezpieczeniowi/Finansowi Roku, którzy w naszym województwie zajmą drugie i trzecie miejsce, otrzymają:

- dyplomy

- prezentację na liście laureatów w specjalnym dodatku do gazety oraz w galerii laureatów w internecie

- awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu

- zaproszenie do udziału w profesjonalnym szkoleniu online poświęconym promocji w mediach społecznościowych

Doradca Ubezpieczeniowy/Finansowy, który w ogólnopolskim finale plebiscytu zdobędzie najwięcej głosów otrzyma tytuł Doradca Ubezpieczeniowy/Finansowy Roku w skali kraju, dyplom i główną statuetkę wręczane podczas gali oraz nagrodę finansową w wysokości 5000 złotych.

Dodatkowo dwóch laureatów ogólnopolskiego finału, którzy zajmą w nim drugie i trzecie miejsce, zdobędzie vouchery dla dwóch osób na wycieczkę i wczasy w Grecji.

