MISTRZOWIE HANDLU 2025. Tworzymy ranking najpopularniejszych Pośredników Nieruchomości. Zgłoś swojego kandydata!

W tym roku po raz kolejny w ramach wielkiego plebiscytu Mistrzowie Handlu zostanie przyznana nagroda Pośrednik Nieruchomości Roku. To doskonała okazja, aby wyróżnić osoby, które odznaczają się wyjątkowym profesjonalizmem, skutecznością oraz przyjaznym podejściem do klientów.

- Popularność tego rankingu przeszła w ubiegłym roku nasze najśmielsze oczekiwania. Czytelnicy zgłosili wielu pośredników, swoje nominacje uzasadniając przede wszystkim ich fachowością i profesjonalizmem. Ważnym aspektem była też kultura osobista i dobra komunikacja - wymienia Daria Jankiewicz-Kaczmarek, menedżer plebiscytów.

Kogo chcemy wyróżnić?

Dobry pośrednik nieruchomości, taki którego z czystym sumieniem chcielibyśmy polecić innym, powinien wyróżniać się szeregiem cech, które pozwalają mu skutecznie i profesjonalnie realizować swoją pracę. Kluczowa jest oczywiście dogłębna znajomość rynku nieruchomości, obejmująca aktualne trendy, ceny i lokalne uwarunkowania. Nie mniej ważna jest jednak komunikatywność – umiejętność jasnego przekazywania informacji, dostosowywania się do potrzeb klienta oraz skutecznego negocjowania warunków transakcji.

- Empatia i indywidualne podejście do klienta odgrywają kluczową rolę. I nic w tym dziwnego, w końcu kupno lub sprzedaż mieszkania zazwyczaj wiążą się z masą emocji. Jeśli znacie kogoś, kto zasługuje na tytuł Pośrednika Nieruchomości Roku, kogoś kto rzeczywiście łączy w sobie komunikatywność i fachowość, koniecznie zgłoście go do naszej akcji - zachęca Daria Jankiewicz-Kaczmarek.

Świetna promocja

W czasie trwania głosowania liderów rankingów będziemy prezentować w gazecie, w internecie i w mediach społecznościowych, a po zakończeniu plebiscytu do całego nakładu dołączymy specjalny dodatek przedstawiający laureatów.

Nagrody dla laureatów

Pośrednik nieruchomości, który w naszym województwie zdobędzie najwięcej głosów, otrzyma:

- tytuł Pośrednik Nieruchomości Roku

- dwuosobowe zaproszenie na wielką, ogólnopolską galę plebiscytu Mistrzowie Handlu

- dyplom i statuetkę wręczane podczas gali

- prezentację w specjalnym dodatku do gazety

- awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu

- zaproszenie do udziału w profesjonalnym szkoleniu online poświęconym promocji w mediach społecznościowych

- dwuosobowe zaproszenia na weekendowy pobyt w komfortowym hotelu ze SPA

Pośrednicy nieruchomości, którzy w naszym województwie zajmą drugie i trzecie miejsce, otrzymają:

- dyplomy

- prezentację na liście laureatów w specjalnym dodatku do gazety oraz w galerii laureatów w internecie

- awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu

- zaproszenie do udziału w profesjonalnym szkoleniu online poświęconym promocji w mediach społecznościowych

Pośrednik nieruchomości, który w ogólnopolskim finale plebiscytu zdobędzie najwięcej głosów otrzyma tytuł Pośrednika Nieruchomości Roku w skali kraju, dyplom i głównąstatuetkę wręczane podczas gali oraz nagrodę finansową w wysokości 5000 złotych

Dodatkowo dwóch laureatów ogólnopolskiego finału, którzy zajmą w nim drugie i trzecie miejsce, zdobędzie vouchery dla dwóch osób na wycieczkę i wczasy w Grecji.

__________