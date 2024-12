Prognoza pogody na święta. Synoptyk zapowiada

Polskę od niedzieli nawiedza niebezpieczna pogoda z silnym wiatrem, który spowodował liczne zniszczenia i wymagał interwencji strażaków. Na Śnieżce wiatr osiągał ponad 170 km/h. Synoptyk IMGW Agnieszka Prasek zapowiada dalszą dynamiczną aurę – oprócz porywistego wiatru, napływ ciepłego powietrza przyniesie wyraźne ocieplenie.

W czwartek na Dolnym Śląsku temperatury mogą sięgnąć 15°C, na zachodzie 13°C, a w centrum i na wschodzie około 10°C. Do końca tygodnia w całym kraju utrzymają się dodatnie temperatury, nawet nocą, z wartościami do 8°C. Synoptyk podkreśla, że to niezwykła anomalia jak na grudzień, który okazuje się wyjątkowo ciepły.

W sobotę nastąpi ochłodzenie z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Według synoptyk IMGW, w weekend wiatr osiągnie 40-50 km/h, a temperatury spadną do 1-3°C w większości kraju, z wyjątkiem wybrzeża, gdzie będzie 5°C. Deszcz i lokalne opady śniegu utrzymają się do poniedziałku.

W Wigilię oraz w święta Bożego Narodzenia na większości obszaru Polski utrzymają się dodatnie temperatury lub lekko spadną poniżej zera. W Wigilię ciepły front znad zachodu przyniesie deszcz i ocieplenie do 8°C. Początkowo na wschodzie będzie chłodniej, ale później wzrost temperatur obejmie cały kraj.

Z prognoz wynika, że w święta śnieg utrzyma się wyłącznie w górach. W Tatrach, Sudetach i Bieszczadach pokrywa śnieżna wynosi już teraz ponad 15 cm.

W Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Na Kasprowym Wierchu w poniedziałek rano odnotowano 25 cm śniegu, a wiatr osiągał prędkość ponad 80 km/h. Silny wiatr i opady śniegu stworzyły niebezpieczne depozyty w stromych żlebach i depresjach. Ratownicy TOPR ostrzegają, że wzrost temperatury i opady deszczu w niższych partiach gór dodatkowo pogorszą stabilność pokrywy śnieżnej.



Źródło:Wp.pl