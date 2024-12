Aleksandra Mirosław dołączyła do grona ambasadorów WeNet

Mistrzyni olimpijska z Paryża 2024 we wspinaczce sportowej, dwukrotna mistrzyni świata i Europy oraz aktualna rekordzistka świata rozpoczęła współpracę z Grupą WeNet i stała się oficjalnym partnerem marki. Tym samym dołączyła do wspaniałego grona dotychczasowych ambasadorów olimpijczyków: Roberta Korzeniowskiego i Mai Włoszczowskiej.

Eksperci Grupy WeNet zaprojektują dla mistrzyni olimpijskiej stronę www oraz sklep internetowy dla jej inicjatyw biznesowych. WeNet zadba o wyjątkowy wygląd serwisu internetowego, jego funkcjonalność, User Experience, a także widoczność strony internetowej w wynikach wyszukiwania.

Współpraca WeNet z Aleksandrą Mirosław, podobnie jak w przypadku Roberta Korzeniowskiego i Mai Włoszczowskiej jest częścią szerszej misji WeNet w zakresie wspierania rozwoju średnich i małych przedsiębiorstw w sieci. Aleksandra Mirosław - jako przedsiębiorczyni i właścicielka swojego biznesu - otrzyma od WeNet profesjonalne doradztwo i zyska kompleksową pomoc w budowaniu widoczności i efektywności swojej działalności online. Ambasadorzy WeNet to jednocześnie przedsiębiorcy, każdy ze swoją biznesową historią, potrzebami i celami. WeNet, poprzez swoje doświadczenie i innowacyjne podejście oraz szytymi na miarę rozwiązaniami, zapewnia im profesjonalną opiekę w Internecie.

— Właśnie rozpoczynam swoją działalność biznesową w świecie online. Wsparcie zaufanego partnera, jakim jest WeNet, daje mi pewność, że mój biznes będzie się rozwijał. Dzięki wsparciu lidera e-marketingu dla małych i średnich firm mogę skupić się na treningach i startach, wiedząc, że moja firma jest w dobrych rękach” — mówi Aleksandra Mirosław, ambasadorka marki WeNet.

Aleksandra Mirosław specjalizuje się we wspinaczce sportowej na czas. Do tej pory dwukrotnie zdobyła mistrzostwo świata w tej konkurencji (Innsbruck 2018 i Hachiōji 2019, a w 2014 r. brąz) oraz mistrzostwo Europy (Edynburg 2019, Monachium 2022) i wicemistrzostwo (w 2013 r. w Chamonix). Złoty medal olimpijski we wspinaczce sportowej na czas to jej największy sukces w karierze. W stolicy Francji Mirosław poprawiła też dwa razy swój rekord świata, który obecnie wynosi 6,06 sekundy.

Nowa ambasadorka WeNet jest znana przede wszystkim jako wybitna zawodniczka, jednak poza osiągnięciami na polu sportowym, aktywnie rozwija swój biznes jako mówca motywacyjny i przedsiębiorczyni. Inicjuje i wspiera liczne przedsięwzięcia, które mają na celu aktywizację oraz osiąganie sukcesów przez kobiety. Wspierając kobiety w rozwoju ich kariery zawodowej i osobistej, stawia na edukację, motywację oraz budowanie pewności siebie, co jest inspiracją dla wielu kobiet.

WeNet z radością angażuje się w takie inicjatywy, które są zgodne z polityką ESG (Environmental, Social, and Governance), promującą zrównoważony rozwój, odpowiedzialność społeczną i transparentność w biznesie. Współpraca z Aleksandrą Mirosław doskonale wpisuje się w te wartości, pomagając w rozwoju sektora MSP, propagując równość i wspierając przedsiębiorczość kobiet.

— Stale i konsekwentnie budujemy oraz wzmacniamy naszą pozycję jako lidera w obszarze marketingu internetowego, nieustannie dążąc do oferowania naszym klientom najlepszych i najbardziej innowacyjnych rozwiązań. Cieszymy się, że Aleksandra Mirosław, która jest wzorem determinacji, profesjonalizmu i sukcesu, doskonale wpisuje się w nasze cele i wartości. Jesteśmy niezwykle dumni, że takiej klasy sportowczyni, która potrafi łączyć pasję do sportu z przedsiębiorczością, zaufała WeNet. Ta współpraca to dla nas ogromny zaszczyt i świetny przykład, jak wspólnie możemy wspierać rozwój zarówno w sporcie, jak i w biznesie — mówi Michał Wrzesiński - członek zarządu ds. rozwoju Grupy WeNet.

WeNet od lat dostarcza kompleksowe rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorców, które sprawdzają się na każdym etapie rozwoju firmy, niezależnie od branży czy miejsca, w którym jest prowadzony biznes. Firma regularnie pojawia się raportach TOP AI Driven Companies, stawiając na nowoczesne technologie, w tym rozwiązania sztucznej inteligencji (AI), które pozwalają jeszcze skuteczniej dotrzeć do klientów oraz zoptymalizować działania marketingowe. Eksperci WeNet pomagają zaprojektować i wykonać stronę internetową, sklep internetowy oraz zaplanować promocję online, która przede wszystkim umożliwia budowę widoczności w lokalnych wynikach wyszukiwania. W ofercie Grupy WeNet nie brakuje również wsparcia e-commerce i SEO.

Firma oferuje audyt stron internetowych, narzędzia do ich budowy oraz systemy kompleksowo raportujące wyniki realizowanych dla klienta działań. W bogatej gamie innowacyjnych rozwiązań znajduje się również budowa sklepu internetowego, dopasowanego do potrzeb każdego przedsiębiorcy, który pragnie rozwinąć swój e-biznes. Eksperci WeNet wspierają przedsiębiorców na każdym etapie działalności, by mogli skutecznie wykorzystać potencjał, jaki niesie obecność w Internecie oraz nowoczesne, innowacyjne narzędzia internetowe.

Źródło informacji: WeNet