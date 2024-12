Na Warmii i Mazurach jest niebezpiecznie? IMGW wprowadził drugi stopień ostrzeżenia przed wiatrem

IMGW wydało ostrzeżenia II stopnia przed silnym wiatrem dla części woj. podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i powiatu sławieńskiego w woj. zachodnio-pomorskim.

— Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 60 km/h, w porywach do 100 km/h, z zachodu i północnego zachodu — poinformował instytut.

Ostrzeżenia obowiązują w poniedziałek (16 grudnia) do godz. 17, a w powiecie sławieńskim do godz. 14.

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Zalecana jest duża ostrożność i przestrzeganie wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia.

IMGW wydało ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem we wszystkich województwach z wyjątkiem woj. lubuskiego. Województwo mazowieckie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, świętokrzyskie i łódzkie jest objęte ostrzeżeniem w całości.

Jak informuje instytut, "prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h lub 60 km/h, w porywach do 85 km/h, z zachodu i północnego zachodu".

Zostały również wydane ostrzeżenia I stopnia przed roztopami w woj. małopolskim w powiecie gorlickim, nowosądeckim, nowotarskim i tatrzańskim oraz w woj. śląskim w powiecie żywieckim, cieszyńskim i bielskim.

— Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej, szczególnie do wysokości około 1200 metrów n.p.m. Temperatura minimalna od 0 st. C do 3 st. C. Temperatura maksymalna od 3 st. C do 5 st. C. Suma opadów deszczu od 10 mm do 20 mm. Wiatr o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu — poinformował instytut.

Ostrzeżenia obowiązują do poniedziałku godz. 18.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

(PAP)