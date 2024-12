Problemy techniczne na platformie Cinkciarz.pl nie ustępują. Klienci skarżą się na opóźnienia i blokady przelewów

Problemy z funkcjonowaniem popularnej platformy Cinkciarz.pl, która od września 2024 roku zmaga się z poważnymi trudnościami technicznymi, zostały opisane przez portal Business Insider. Klienci od miesięcy borykają się z opóźnieniami w przelewach, problemami z wymianą walut oraz transakcjami kartami wielowalutowymi. Mimo zapewnień firmy o ich rozwiązaniu do końca roku, zaufanie użytkowników wciąż jest podważone, a wielu z nich czeka na odzyskanie swoich środków.

Od września 2024 roku popularna platforma Cinkciarz.pl, znana głównie z wymiany walut oraz usług finansowych, zmaga się z poważnymi problemami technicznymi, które utrudniają realizację jej usług. Początkowo firma zapewniała, że do końca października uda się je rozwiązać, jednak od połowy lipca klienci codziennie napotykają na opóźnienia w przelewach, wymianach walut czy transakcjach związanych z kartami wielowalutowymi. Do dziś sytuacja nie uległa poprawie, a klienci nadal czekają na rozwiązanie problemów.

Problemy z funkcjonowaniem platformy opisał portal Business Insider, który w październiku przedstawił dwa przypadki klientów Cinkciarza, którzy skarżyli się na zablokowanie swoich pieniędzy. Jeden z nich dotyczył osoby, która miała problemy z przelewem na kwotę 2 tys. zł, który nie dotarł do banku, mimo że został wykonany przez Cinkciarza. Dopiero po kilku tygodniach opóźnienia i groźbach prawnych firma wypłaciła środki. Drugim przypadkiem była firma Inovatica AGV, której przelewy na kwotę niemal 240 tys. zł zostały wstrzymane. Choć po kilku tygodniach firma otrzymała część środków, pozostała kwota 67 tys. zł została nadal zablokowana przez Cinkciarza i sprawa trafiła do sądu.

W odpowiedzi na trudną sytuację Cinkciarz zaoferował ugodę, w ramach której zobowiązał się do zwrotu zablokowanych środków wraz z odsetkami. W zamian klienci mieli zgodzić się na wstrzymanie wszelkich działań prawnych. Jednak przedstawiciele Inovatica AGV, jak i innych klientów, wyrażają niezadowolenie z takiej propozycji, podkreślając brak jasnej komunikacji ze strony firmy. Cinkciarz zapewnia, że przelewy będą realizowane na bieżąco i dotrzyma zobowiązania do 31 grudnia 2024 roku, zgodnie z wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego. Mimo to firma nie zdołała odzyskać pełnego zaufania klientów, którzy podkreślają, że proces zwrotu środków jest nadal nieprzejrzysty.

Źródło: Business Insider