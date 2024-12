Narkotyk z Syrii masował trafiał do Niemiec

Captagon - bo o nim mowa - to lek na zaburzenia uwagi, który został pierwotnie opracowany w Niemczech w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Substancja ma działanie zbliżone do amfetaminy, bowiem wykazuje silne właściwości pobudzające oraz uzależniające. Przed ponad dwudziestu laty - w 2003 roku - przestała być produkowana za naszą zachodnią granicą ze względu na nadużycia oraz zagrożenia dla zdrowia. Obecnie Captagon powstaje nielegalnie, ale aż osiemdziesiąt procent jego produkcji miało miejsce w Syrii. Tam było to istotne źródło dochodów dla tamtejszych władz oraz grup przestępczych.

Jak się okazało kraje europejskie, a głównie Niemcy znalazły się na szlaku przemytu tego narkotyku... na Bliski Wschód. Miało to związek z efektywnymi kontrolami granicznymi w Syrii, Iraku i sąsiednich państwach. Tabletki przypływały więc do portów europejskich, by następnie ruszać do docelowych krajów przemycane w przesyłkach różnych towarów. Duża część Captagonu trafiało jednak do Europy, w tym do Niemiec. W ubiegłym roku u naszych zachodnich sąsiadów zarekwirowano ponad trzy i pół miliona tabletek tej substancji.

Niemieccy dziennikarze dotarli do informacji, że za organizacją przemytu stał Mahir al-Asad. To młodszy brat dotychczasowego prezydenta Syrii Baszszara al-Asada, a zarazem dowódca Czwartej Dywizji Armii Syryjskiej. Według szacunków Syria handlując narkotykami osiągała roczne zyski w wysokości dziesięciu milionów europ czyli więcej niż cała gospodarka tego kraju w 2021 roku.

Syryjscy rebelianci, którzy obalili reżim Baszszara al-Asada, niszczą obecnie narkotyki, na które natrafili i deklarują, że nie będą już ich produkować.

