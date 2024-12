Pałac Prezydencki w Warszawie rozświetlony ku pamięci

13 grudnia, w 43. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, Pałac Prezydencki w Warszawie stał się miejscem wyjątkowego hołdu pamięci. Na jego fasadzie wyświetlono iluminację przedstawiającą płomień świecy oraz napis: „Światło Wolności ofiarom stanu wojennego”. To część kampanii społecznej „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności”, której celem jest przypomnienie o ofiarach represji i odwadze Polaków, którzy sprzeciwiali się opresji tamtego okresu.

Symbolika iluminacji i gesty pamięci



Podświetlenie Pałacu Prezydenckiego to wyraz szacunku wobec tych, którzy cierpieli i zginęli podczas stanu wojennego. Płomień świecy, symbolizujący nadzieję i niezłomność, nawiązuje do gestu jedności, który w 1981 roku poruszył cały świat. Wówczas, w Wigilię Bożego Narodzenia, w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie świecę zapalił papież Jan Paweł II, a do podobnego gestu wezwał prezydent USA Ronald Reagan. Symbol ten stał się uniwersalnym znakiem solidarności z narodem polskim.



Ważne miejsca, wspólna pamięć

Pałac Prezydencki nie jest jedynym budynkiem, który przyciąga uwagę w dniu tej ważnej rocznicy. W całej Polsce kluczowe budynki i pomniki zyskały iluminacje oraz symboliczne dekoracje. W ten sposób przypomina się, że stan wojenny dotknął cały naród, a pamięć o tych wydarzeniach jest częścią wspólnej historii wszystkich Polaków.



Gesty międzynarodowe i znaczenie historyczne

Tegoroczną rocznicę upamiętnił również ambasador USA w Polsce, Mark Brzezinski, który zapalił świecę w rezydencji ambasadora w Warszawie. W swoim wpisie na platformie X podkreślił, że gest ten jest hołdem dla odwagi Polaków oraz nawiązaniem do symbolicznego zapalenia świecy przez prezydenta Reagana w 1981 roku. Jak przypomniał Brzezinski, lekcje z tamtego okresu – o jedności, odwadze i dążeniu do demokracji – pozostają aktualne do dziś.

Stan wojenny – wspomnienie trudnej historii

Stan wojenny, ogłoszony 13 grudnia 1981 roku przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego, był brutalną odpowiedzią władz PRL na rosnące żądania społeczne i działalność opozycji, zwłaszcza „Solidarności”. Represje, internowania i śmierć wielu osób pozostawiły głębokie rany w historii Polski. Jak ustalili prawnicy i historycy, wprowadzenie stanu wojennego było nielegalne nawet w świetle prawa PRL.



„Zapal Światło Wolności” – ogólnopolska kampania pamięci

Kampania „Zapal Światło Wolności”, organizowana przez Instytut Pamięci Narodowej, przypomina o gestach solidarności z tamtych lat. Zarówno iluminacje, jak i apele o zapalenie świec w domowych oknach, mają na celu podkreślenie wartości wolności i niezłomności w obliczu opresji. To także zaproszenie do refleksji nad tym, jaką rolę odegrali zwykli ludzie w walce o lepszą przyszłość.

bm/PAP