Stokrotka bardziej zielona dzięki współpracy z EDP

Stokrotka, popularna w całej Polsce sieć sklepów, rozszerza swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój dzięki nowej współpracy z EDP, światowym liderem w sektorze energii odnawialnej. Za instalację systemów fotowoltaicznych na dachach 20 sklepów odpowiada spółka EDP Energia Polska. Każda z instalacji zapewnia od 26 do 50 kWp mocy. Łącznie instalacje będą generować moc na poziomie niemal 1000 kWp, co odpowiada potrzebom blisko 190 domów jednorodzinnych w skali roku.

W ramach współpracy na dachach 20 sklepów Stokrotka w Białymstoku, Koszalinie, Szczecinku, Połczynie-Zdroju, Tarnowie, Gdańsku, Gdyni, Olsztynie, we Włocławku, w Toruniu, Bełchatowie, Ciasnej, Łodzi, Bolesławcu, Łazach i Łaskarzewie zostało zamontowanych ponad 2000 paneli słonecznych. Nowe instalacje umożliwiają Stokrotce nie tylko ograniczenie wpływu na środowisko, zmniejszając emisje dwutlenku węgla w łańcuchu wartości sieci. Inwestycja zmniejszy także rachunki za prąd.

— Tego rodzaju projekty, jak współpraca ze Stokrotką, dają nam szczególną satysfakcję. Jako popularna i lubiana sieć w całej Polsce Stokrotka daje przykład innym firmom, pokazując, że przejście na odnawialne źródła energii jest możliwe i opłacalne. W EDP wierzymy, że zrównoważony rozwój, a w szczególności rozwój odnawialnych źródeł energii, jest kluczem do zwiększenia konkurencyjności polskich firm i przyszłością polskiej gospodarki. Dlatego dążymy do zapewnienia przedsiębiorcom rozwiązań technologicznych, których potrzebują do osiągnięcia swoich celów w sposób zrównoważony — komentuje Ireneusz Kulka, Country Lead EDP w Polsce.

— Zrównoważony rozwój jest dla nas ważnym aspektem prowadzenia działalności. Stokrotka zobowiązała się w ramach Grupy do zmniejszenia swojego wpływu na środowisko do 2030 roku. Jednym z kroków służących do realizacji przyjętych celów i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych jest inwestycja w odnawialne źródła energii. Wybieramy rozwiązania technologiczne, które wspierają nasze działania na rzecz środowiska i dają możliwość efektywnego osiągania założeń dotyczących zrównoważonego rozwoju firmy — mówi Daria Raganowicz, menadżer ds. PR i komunikacji zewnętrznej Stokrotki.

Dzięki nowej, odnawialnej energii sklepy zredukują swoje emisje CO2 o ponad 600 ton rocznie. Dla porównania do pochłonięcia takiej ilości dwutlenku węgla przez okres jednego roku potrzebne jest ponad 110 tysięcy dorosłych drzew.

EDP w Polsce

EDP jest światowym liderem w dziedzinie energii odnawialnej i transformacji energetycznej, z zainstalowaną mocą ponad 29 GW i 9 milionami konsumentów elektryczności i gazu ziemnego na całym świecie. EDP rozpoczęło swoją działalność w Polsce w 2007 roku poprzez spółkę EDP Renewables, a w 2020 roku rozszerzyło swoją działalność o EDP Energia Polska. EDP Renewables koncentruje się na rozwoju czystej energii i niskoemisyjnych źródeł energii, i posiada 16,6 GW mocy na całym świecie, z czego prawie 0,7 GW jest zainstalowane w Polsce.

EDP Energia Polska, część globalnego biznesu EDP Client Solutions z zainstalowaną mocą 2 GW energii słonecznej, specjalizuje się w rozwiązaniach fotowoltaicznych dla firm, oferując elastyczne, dopasowane do potrzeb rozwiązania dla klientów z praktycznie każdego sektora gospodarki.

EDP Energia Polska oferuje firmom różne sposoby wykorzystania energii ze słońca, między innymi rozwiązanie PV-as-a-Service, które pozwala firmom wejść w posiadanie własnych instalacji fotowoltaicznych bez konieczności angażowania własnego kapitału. W tym modelu usługowym to dostawca pokrywa koszt inwestycji, a klient opłaca jedynie abonament niższy od dotychczasowych rachunków za prąd.

W 2022 roku EDP umocniło swoją pozycję w Polsce, przejmując firmy Soon Energy Polska i Zielona-Energia.com. Od początku swojej działalności, do grudnia 2023 roku, EDP Energia Polska zakontraktowała 152 MWp na polskim rynku.

Więcej informacji na temat oferty EDP Energia Polska znaleźć można na stronie www.edpenergia.pl

Stokrotka

Stokrotka to nowoczesna sieć handlowa z bogatymi tradycjami polskiego handlu detalicznego. Powstała w 1994 roku w Lublinie, dziś swoim zasięgiem obejmuje ponad 900 sklepów zlokalizowanych w całej Polsce. Stokrotka rozwija się bardzo dynamicznie, otwiera sklepy w formatach dopasowanych do każdego klienta: Stokrotka Supermarket, Market, Optima i Express. Sieć prowadzi także sklep internetowy i jest sprawdzonym partnerem w biznesie dla franczyzobiorców.

Spółka posiada nowoczesne centra dystrybucji, własne zaplecze logistyczne i sieć magazynów regionalnych w całej Polsce. Od 2018 r. Stokrotka Sp. z o.o. wchodzi w skład litewskiej grupy handlowej Maxima. Stokrotka proponuje klientom szeroką ofertę asortymentową w atrakcyjnych cenach, w której szczególny nacisk położony jest na produkty świeże, produkty od lokalnych dostawców, a także produkty marki własnej.

Źródło informacji: EDP Energia Polska