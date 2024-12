Skrzaty wkrótce wyjdą z norek. Opanują olsztyński jarmark?

Choć w minionych latach na Starym Mieście nie brakowało świątecznych wydarzeń - Miejski Ośrodek Kultury organizował wydarzenie "Święta! Dobrze Was widzieć" - wielu brakowało tradycyjnego jarmarku. Dzięki połączonym siłom przedsiębiorców, społeczników i samorządu to wydarzenie właśnie wraca po czteroletniej przerwie do historycznej przestrzeni naszego miasta.

Choć nie zabraknie koncertów, animacji, straganów z rękodziełem, to mistrzami drugiego planu będą Barstuki. Krasnale pochodzące z warmińsko-mazurkich legend, które pomagały ludziom, będą mieć na oku wszystko, co będzie się dziać podczas jarmarku.

Barstuki specjalną wioskę założyły w... dziurze przed Wysoką Bramą. Jak tłumaczą przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Kultury - inspiracją była "Baśń Gwiazdkowa" Marii Zientary-Malewskiej, która opowiada Olsztynie sprzed lat, gdy ten był jeszcze małą rybacką wioską

— Niewidzialne skrzaty Barstuki tutaj mieszkały i co roku przygotowywały olsztynianom niespodziankę stawiając świąteczną choinkę pośrodku miasta. Ta tradycja trwała do momentu, kiedy jedna wścibska młynarzowa postanowiła podejrzeć ich działania. I kiedy to się stało, skrzaty się obraziły i postanowiły wyprowadzić z Olsztyna na wiele lat — powiedziała autorka koncepcji plastycznej Wioski Bartsuków, Natalia Tejs z MOK Olsztyn.

Teraz, kiedy Warmiński Jarmark Świąteczny wraca na Stare Miasto, Bartsuki też zdecydowały, że chcą działać na rzecz mieszkańców. Ale żeby wrócić, poprosiły o wybudowanie im stosownej skrzaciej wioski. I właśnie tę wioskę, podświetloną w dziurze przed Wysoką Bramą, będzie można podziwiać już od początku Jarmarku.

Tegoroczny Jarmark potrwa od 12 do 15 grudnia. Oficjalne rozpoczęcie wydarzenia w czwartek (12 grudnia) o 16:00.