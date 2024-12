Więcej Miejsca na Wszystko! Self Storage otwiera się w Olsztynie

Olsztyn zyskuje nowoczesne rozwiązanie dla wszystkich, którzy potrzebują więcej przestrzeni do przechowywania swoich rzeczy. Już 24 stycznia przy ul. Żelaznej 4 rusza nowy obiekt typu self storage – BOX Olsztyn, oferujący elastyczne i wygodne warunki wynajmu. Co więcej, boksy można rezerwować już teraz, by mieć gwarancję miejsca!

Przechowuj wygodnie: od rzeczy codziennych po firmowe wyposażenie

W BOX możesz przechować praktycznie wszystko – od rzeczy sezonowych, przez meble, aż po dokumenty i sprzęt sportowy. To świetne rozwiązanie podczas przeprowadzki, gdy potrzebujesz tymczasowego miejsca na meble i wyposażenie, a także idealny sposób na przechowanie domowych pamiątek, gdy w domu brakuje przestrzeni. Dla firm BOX jest doskonałym wyborem do przechowywania towarów, dokumentów czy sprzętu, eliminując potrzebę inwestowania we własne magazyny.

Elastyczny wynajem i szeroka oferta

Obiekt BOX Olsztyn oferuje boksy o powierzchni od 2 do 20 m², które można wynająć na elastyczny okres – już od 30 dni. Dzięki temu jest to idealne rozwiązanie zarówno dla osób prywatnych, jak i dla firm potrzebujących dodatkowej przestrzeni na dokumenty, sprzęt czy towary. Klienci mają dostęp do wynajętych boksów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, co daje pełną swobodę korzystania z przestrzeni w dogodnym czasie.

Wygodna lokalizacja i komfort użytkowania

Obiekt znajduje się w wyjątkowo dogodnym miejscu – przy ul. Żelaznej 4, w pobliżu Dworca Głównego w Olsztynie oraz zaledwie 3 minuty od Obwodnicy Olsztyna, prowadzącej w kierunku zarówno Gdańska, jak i Warszawy. To strategiczne położenie sprawia, że dotarcie na miejsce jest szybkie i wygodne, niezależnie od środka transportu. Dodatkowym atutem jest bezpłatny parking dla klientów, co znacznie ułatwia załadunek i rozładunek przechowywanych przedmiotów.

Innowacja od doświadczonego dewelopera

Za projektem BOX Olsztyn stoi Ippon Group, znany deweloper mieszkaniowy, który postanowił poszerzyć swoją działalność o nowoczesne rozwiązania w zakresie przechowywania. Firma zadbała o to, aby przestrzeń była nie tylko funkcjonalna, ale także bezpieczna i łatwa w obsłudze. Cały proces wynajmu odbywa się online, co pozwala zaoszczędzić czas i sprawnie zorganizować dostęp do dodatkowej przestrzeni.

Rezerwuj już dziś!

Choć oficjalne otwarcie obiektu zaplanowano na 24 stycznia, już teraz można zarezerwować swój boks, aby zyskać pewność, że wybrane miejsce będzie dostępne. To doskonała okazja, aby zaplanować przechowywanie rzeczy sezonowych, dokumentów czy sprzętu jeszcze przed nowym rokiem.

Nie czekaj – zajrzyj na stronę boxolsztyn.pl , wybierz odpowiedni boks i ciesz się wygodą nowoczesnego self storage w Olsztynie!

BOX Olsztyn

Biuro sprzedaży:

Pon-pt: 9:00-17:00

Tel. 724 004 040

e-mail: biuro@boxolsztyn.pl

ul. Żelazna 4 Olsztyn