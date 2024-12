OSOBOWOŚĆ ROKU 2024. Zgłoś do nagrody przedstawicieli świata kultury, polityki, biznesu, nauki, czy społeczników

Wybierz kategorię

OSOBOWOŚĆ ROKU to wielki plebiscyt od lat organizowany w całej Polsce przez dzienniki regionalne i serwisy internetowe wydawnictwa Polska Press. W naszym województwie akcję prowadzi Gazeta Olsztyńska i serwis www.gazetaolsztynska.pl oraz miejskie i powiatowe serwisy www.naszemiasto.pl.

- Plebiscyt Osobowość Roku to jeden z naszych najstarszych i najbardziej prestiżowych plebiscytów, organizowany na przełomie nowego i starego roku. Jego historia sięga czasów, kiedy głosowanie na osoby najbardziej wyróżniające się w naszym regionie odbywało się za pomocą kuponów wyciętych z gazet i przyniesionych lub wysłanych do redakcji - wspomina Daria Jankiewicz-Kaczmarek, menadżerka plebiscytów. I dodaje: - Choć od tego czasu sporo się zmieniło, jedno jest niezmienne. Celem akcji jest wyróżnienie osób, które angażowały się w mijającym roku w życie lokalnych społeczności, osiągały sukcesy, pomagały innym, wykazały się kreatywnością i talentem. A robimy to nie tylko po to, by im podziękować, ale również, by dodać skrzydeł tym, którzy mają chęć zaangażować się w różne projekty, ale brakuje im odwagi

Prestiżowe nagrody za działania w 2024 roku zostaną przyznane najpierw osobno w miastach i powiatach naszego regionu, a następnie na szczeblu województwa. Plebiscyt zakończy ogólnopolski finał, który wyłoni laureatów głównych tytułów Osobowość Roku Polski 2024.

Statuetki i nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej wojewódzkiej gali, a później przyjdzie czas na podsumowanie plebiscytu w skali całej Polski. Laureaci w każdej kategorii z każdego województwa zostaną zaproszeni na ogólnopolską galę, które odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie.

Kogo zgłosić

do nagrody?

Kandydatów do tytułów Osobowość Roku 2024 nominuje kolegium naszej redakcji. Każda nominacja będzie poparta uzasadnieniem - wskazaniem, za jakie konkretne działania lub sukcesy w 2024 roku dana osoba została wyróżniona. Do zgłaszania propozycji osób, które zasługują na uhonorowanie, zapraszamy także mieszkańców naszego województwa.

Głosowanie rozpocznie się we wtorek, 14 stycznia i będzie prowadzone w pięciu kategoriach: Kultura, Działalność społeczna i charytatywna, Biznes i Przedsiębiorczość oraz Polityka, samorządność i społeczność lokalna i Nauka. W pierwszych czterech kategoriach nagrody zostaną najpierw przyznane osobno w miastach i powiatach naszego województwa. Laureaci nie tylko zdobędą tytuły Osobowość Roku 2024, lecz także awansują do wojewódzkiego finału akcji, w którym zostaną przyznane tytuły Osobowość Roku Warmii i Mazur 2024. W kategorii Nauka głosowanie będzie prowadzone w jednym etapie w skali całego województwa.

Laureaci z naszego województwa będą mieli także szansę na zdobycie wyróżnień w skali całej Polski. Plebiscyt jest prowadzony jednocześnie we wszystkich województwach w kraju. Zwycięzcy z każdego regionu wezmą udział w ogólnopolskim finale, w którym zwycięzcy zdobędą tytuły Osobowość Roku Polski 2024 w każdej kategorii.

Podobnie jak w poprzedniej edycji, zwieńczeniem plebiscytu będzie publikacja książki „Osobowość Roku 2024”. Zaprezentujemy w niej sylwetki laureatów, z pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii z każdego województwa.

- Wydawnictwo to jest nie tylko pamiątką, ale także źródłem inspiracji dla przyszłych pokoleń. Zawiera barwne opisy, zdjęcia i wywiady z laureatami, pozwalając na głębsze zrozumienie Ich pasji, wyzwań i drogi do sukcesu. To idealna lektura dla tych, którzy szukają motywacji i chcą dowiedzieć się, jak wielkie osiągnięcia rodzą się z determinacji, talentu i poświęcenia - mówi Katarzyna Borek, redaktorka i dziennikarka.

Laureaci otrzymają oczywiście pamiątkowe egzemplarze.



Książka prezentująca laureatów plebiscytu Osobowość Roku 2022 Książka prezentująca laureatów plebiscytu Osobowość Roku 2022

Specjalne dodatki

do gazety

W czasie trwania plebiscytu do gazety zostaną dołączone dwa specjalne dodatki. W pierwszym z nich przedstawimy wszystkie nominowane osoby oraz uzasadnienia nominacji. Drugi dodatek ukaże się po zakończeniu wojewódzkiego etapu plebiscytu. Zamieścimy w nim rozmowy ze zwycięzcami oraz prezentacje laureatów z każdego powiatu.

Nagrody dla laureatów

Laureaci z każdego miasta i powiatu, w każdej z czterech powiatowych kategorii plebiscytu otrzymają:

- tytuł Osobowość Roku 2024 miasta lub powiatu

- statuetkę i pamiątkowy dyplom potwierdzający zdobycie tytułu

- zaproszenie na wojewódzką galę plebiscytu Osobowość Roku 2024

- awans do wojewódzkiego finału plebiscytu

Osoby, które w wojewódzkich finałach każdej z czterech powiatowych kategorii plebiscytu oraz w wojewódzkiej kategorii Nauka, zdobędą najwięcej głosów otrzymają:

- tytuł Osobowość Roku Warmii i Mazur 2024

- statuetkę i dyplom wręczane podczas ogólnopolskiej gali na Zamku Królewskim w Warszawie

- zaproszenie na ogólnopolską galę

- awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu

Dodatkowo osoby, które w każdej z pięciu kategorii zajmą miejsca od 1 do 3 w województwie zostaną zaprezentowane na stronach książki „Osobowość Roku 2024” i otrzymają dziesięć egzemplarzy tego wyjątkowego albumu.

Osoby, które w ogólnopolskim finale, w każdej kategorii plebiscytu, zdobędą najwięcej głosów, otrzymają tytuł i statuetkę Osobowość Roku Polski 2024. Laureaci, którzy w każdej kategorii zajmą 2 i 3 miejsca otrzymają również statuetki.

Na laureatów pierwszych trzech miejsc w ogólnopolskim finale w każdej kategorii czekać będą także dodatkowe nagrody - markowe pióra wieczne sygnowane pamiątkowym, grawerowanym napisem.

Informacji o akcji udziela:

Anna Jeżewska

tel. 695 119 847

(pn-pt w godz. 9-15)

e-mail: osobowosc.roku@polskapress.pl