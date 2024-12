Syryjscy rebelianci zapowiadają marsz na Jerozolimę

Opublikowany materiał wideo miał powstać w meczecie w Damaszku i przedstawia rzecznika islamistycznych rebeliantów wraz z grupą uzbrojonych mężczyzn. Podczas nagrania wypowiada on następujące słowa: - To jest ziemia islamu, to jest Damaszek, muzułmańska twierdza. Stąd do Jerozolimy. Idziemy po Jerozolimę. Cierpliwości, ludzie z Gazy, cierpliwości. Pozostali odpowiadają: "Allahu akbar!" co oznacza po arabsku "Bóg jest największy".

Nie jest jasne, jaką z grup rebeliantów reprezentują wojownicy sfilmowani w meczecie w Damaszku.

red./timesofisrael.com