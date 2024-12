Ekologiczne autobusy dla Olsztyna

Tabor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego to blisko 150 pojazdów. Jednak wiele z nich jest już wyeksploatowanych.

— Średni wiek tego taboru jest mocno zaawansowany, bo wynosi prawie 13 lat. To powoduje, że rosną nam koszty techniczne — mówi Jerzy Roman, prezes MPK Olsztyn. — Jesteśmy już na granicy, kiedy te koszty zaczynają być na tyle duże, że musimy w tę nową flotę zainwestować.

Prezes Roman dodaje, że w taborze MPK znajdują się także blisko 19-letnie pojazdy.

— Scanie, many, volvo. W przypadku Scanii mamy 15 pojazdów w wieku blisko 19 lat, o przebiegach około miliona kilometrów — przyznaje.

MPK w październiku rozpisał przetarg na zakup 10 pojazdów z opcją dodatkową na kolejnych 10. Dostarczy je firma Solaris, która od lat jest obecna na olsztyńskim rynku.

Miasto inwestuje w transport publiczny

— Zależy nam na coraz lepszym transporcie publicznym. Nie tylko na tramwajach, ale też na wygodnych autobusach. Tramwaje bardzo dużo zmieniły, nie wszędzie jednak linie tramwajowe są. Tam, gdzie ich nie ma, będziemy inwestować w dobrą komunikację autobusową. W związku z tym kupujemy nowoczesne hybrydowe pojazdy, znacznie bardziej ekologiczne — informuje prezydent Olsztyna Robert Szewczyk, który właśnie podpisał umowę na dostawę 10 autobusów hybrydowych.

MPK kupuje 8 autobusów o długości 12 metrów oraz 2 autobusy 18-metrowe, przegubowe. Autobusy pomieszczą co najmniej 86 pasażerów, oferując minimum 28 miejsc siedzących oraz co najmniej jedno miejsce dla osób na wózku inwalidzkim.

Przegubowce mają mieć od 17,5 do 18,75 metra długości oraz od 2,5 do 2,55 metra szerokości. Zabiorą na pokład co najmniej 135 osób, z czego minimum 40 będzie mogło usiąść. Silnik pojazdu ma spełniać najbardziej rygorystyczną ekologiczną normę emisji Euro VI.

Grzegorz Szydłowski